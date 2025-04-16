Подписана резолюция о включении аптек в профилактическую систему здравоохранения

НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, Национальная фармпалата и Ассоциация индустрии товаров для здоровья заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на принципиально новый уровень взаимодействия врачей и фармработников, что в конечном счете должно улучшить качество медицинской помощи пациентам. Резолюцию подписали руководители организаций на симпозиуме «Взаимодействие врача и фармработника: траектория развития к максимальной пользе для пациента», который состоялся в рамках конгресса «Человек и лекарство», передает корреспондент «ФВ».

По словам исполнительного директора Национальной фармпалаты Елены Неволиной, документ комплексно отражает роль аптечной сети и фармацевтических работников в системе здравоохранения, подчеркивая важность партнерства с медицинским сообществом. «Пока мы только в начале пути, но сегодня сделали большой шаг вперед. Развитие наших взаимоотношений на деловой основе даст хороший импульс для того, чтобы претворять в жизнь новые национальные проекты», – добавила она.

Президент Национальной фармпалаты Александр Апазов напомнил, что успех лечебной терапии возможен только тогда, когда по одну сторону стоят врач, фармацевтический работник и пациент. «Как только кто-то из этой тройки уйдет в сторону, считайте, успеха лечения не будет», – сказал он.

В резолюции отражены шесть направлений, по которым будет вестись совместная работа по интеграции аптек в систему профилактической медицины. «Мы обязуемся работать вместе с целью увеличения доступности медицинской помощи, информированности населения и возможности работы аптек как первого входа в профилактический континуум», – отметила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Она охарактеризовала мероприятие как историческое, подчеркнув, что они «сегодня четко определили векторы профессионального сотрудничества и развития».

Что говорится в резолюции

В центре внимания оказались развитие профессиональных навыков фармацевтов, обновление нормативной базы, обеспечение безопасности лечения и расширение социальной миссии аптек. Отдельно рассмотрены вопросы модернизации образовательных программ. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Шесть ключевых направлений:

Закрепление понятия «фармацевтическое консультирование» в законодательстве, что позволит в правовом поле разрабатывать стандарты, симптом-чекеры, скрипты для качественного информирования пациентов в аптеках. Повышение уровня профессиональной подготовки и расширение знаний фармспециалистов в области внутренних болезней через разработку специализированного учебного курса, организацию семинаров с участием врачей и клинических фармакологов. Улучшение взаимодействия врачей и фармспециалистов, включая обмен данными о назначениях и доступных аналогах. Внедрение электронных систем проверки совместимости препаратов для повышения осведомленности о межлекарственных взаимодействиях, особенно для уязвимых групп (пожилых, пациентов с хроническими заболеваниями). Разработка федерального стандарта утилизации лекарственных препаратов, организация пилотных проектов и информационных кампаний для населения. Участие аптек в социальных инициативах: от благотворительных программ до информирования о профилактике заболеваний.

Резолюция стала итогом девятичасовой дискуссии, которая состоялась в декабре прошлого года на профильной конференции «Врачи и фармацевты: коллеги или конкуренты». Интенсивный профессиональный марафон объединил врачей и фармацевтических работников для поиска оптимальных путей взаимодействия. Тогда обуждалась необходимость расширения методов информирования населения о диспансеризации. Оксана Драпкина выступила с инициативой интеграции аптечных сетей в профилактическую систему Минздрава.