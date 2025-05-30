Astellas купит права на противораковый препарат за 1,3 млрд долларов у китайской Evopoint

Astellas Pharma приобрела у китайской биотехнологической компании Evopoint Biosciences права на экспериментальный препарат XNW27011. Об этом говорится в пресс-релизе.

Японский производитель выплатит 130 млн долл. авансом. Общая стоимость сделки может достигнуть 1,34 млрд долл. при выполнении всех условий по разработке, регистрации и коммерциализации лекарства. Также Evopoint будет получать роялти от будущих продаж.

XNW27011 представляет собой конъюгат антитело-лекарственное средство (ADC), нацеленный на клаудин 18.2 (CLDN18.2). Этот белок формирует комплекс, который связывает эпителиальные клетки в желудочно-кишечной системе. В норме он скрыт в толще здоровых клеток, но часто экспрессируется на внешней стороне опухолевых, что делает его привлекательной мишенью.

Препарат состоит из моноклонального антитела, которое связывается с клаудином на клетках рака, и цитотоксического агента, уничтожающего новообразование. Терапевтическое соединение доставляется непосредственно к опухоли, практически не затрагивая здоровые ткани организма.

В портфеле Astellas есть медикамент Vyloy (zolbetuximab), который работает схожим образом, связываясь с белком CLDN18.2. В октябре прошлого года его применение на первой линии терапии определенных видов рака желудка одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Astellas стала первой фармкомпанией, которой удалось зарегистрировать лекарство с таким механизмом действия. В марте Elevation Oncology прекратила I фазу клинических испытаний своего ADC, взаимодействующего с клаудином, из-за отсутствия положительных результатов. В прошлом году от создания такого же препарата отказалась MSD (Merck & Co. — в США и Канаде). Известно, что исследования в этой области проводят AstraZeneca, Leap Therapeutics, Legend Biotech и Moderna.