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AstraZeneca приобрела за...

AstraZeneca приобрела за 1,8 млрд долл. китайский препарат от ожирения

10.11.2023
12:44
Владимир Заболотских
AstraZeneca получила глобальные права на препарат от ожирения китайской компании Eccogene. Сделка, стоимость которой составляет 1,8 млрд долл., обозначила вступление компании в конкурентную борьбу за рынок лекарственных препаратов — агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1.
Фото: cc0collection/ru.123rf.com

AstraZeneca заключила эксклюзивное лицензионное соглашение с китайским фармацевтическим производителем Eccogene о приобретении экспериментального препарата ECC5004. Лекарственное средство представляет собой пероральный агонист рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (ГПП-1), который предназначен для лечения ожирения, сахарного диабета второго типа и других кардиометаболических заболеваний. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Согласно условиям договора, Eccogene получит первоначальный авансовый платеж в размере 185 млн долл., до 1,825 млрд долларов по мере того, как продукт будет проходить клинические испытания, получать регуляторные разрешения и продвигаться на коммерческом рынке, а также роялти с чистой прибыли. Компании AstraZeneca предоставляются исключительные глобальные права на разработку и коммерциализацию ECC5004 во всех странах, за исключением КНР, где этим будет заниматься Eccogene.

Сделка обозначила веху вступления производителя в конкурентную борьбу за рынок препаратов от ожирения. ECC5004 относится к тому же классу препаратов, что и Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk, который был зарегистрирован FDA в 2021 году, и Zepbound (tirzepatide) от Eli Lilly, одобренный американским регулятором на этой неделе. Однако препарат, приобретенный AstraZeneca, отличается тем, что будет выпускаться в форме таблеток, а не инъекций, и принимается всего один раз в день.

Предварительные результаты первой фазы плацебоконтролируемых испытаний ECC5004 продемонстрировали хорошую переносимость препарата пациентами и обнадеживающую эффективность. Лекарственное средство способствовало снижению уровня глюкозы и массы тела испытуемых.

Компании
AstraZeneca

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