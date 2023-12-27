BMS купила за 4,1 млрд долларов разработчика радиофармпрепаратов RayzeBio

Bristol-Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о поглощении RayzeBio за 4,1 млрд долл. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, говорится в пресс-релизе BMS.

BMS выкупит все находящиеся в обращении акции RayzeBio по цене 62,50 долл. за каждую. Завершить сделку планируется в первой половине 2024 года.

RayzeBio специализируется в области разработки радиоактивных фармацевтических препаратов (РФП) на основе актиния. Лекарственные средства, предлагаемые компанией, предназначены для лечения солидных опухолей, в частности нейроэндокринных гастроэнтеропанкреатических опухолей (ГЭП-НЭО), мелкоклеточного рака легкого (МРЛ), гепатоцеллюлярной карциномы и других раковых заболеваний.

Как утверждается, РФП обеспечивают более эффективный подход в лечении раковых заболеваний. В ходе радиоизотопной терапии пациентам вводят радиоактивные вещества, направляют их излучение к опухолевому очагу, что позволяет точечно атаковать раковые клетки, не вызывая выраженных побочных эффектов у пациентов.

Актиний считается наиболее перспективным медицинским радионуклидом благодаря своему высокому уровню передачи энергии и малой дистанции поражения. Его использование в РФП не только увеличивает эффективность терапии, но и делает возможным максимально точное воздействие на опухоль.

Главный актив в портфеле RayzeBio – радиофармпрепарат RYZ101 (225Ac-DOTATATE), нацеленный на рецептор соматостатина 2-го типа (SSTR2), который сверхэкспрессируется при ГЭП-НЭО и МРЛ. Его эффективность оценивается в ряде клинических исследований. BMS также получит в результате сделки производственную инфраструктуру RayzeBio в Индианаполисе, штат Индиана, США.

Это уже вторая по счету сделка по поглощению, заключенная производителем лекарств за последнюю неделю. 22 декабря BMS сообщила о покупке Karuna Therapeutics за 14 млрд долл. Благодаря сделке компания пополнила свой портфель нейролептиков препаратом от шизофрении KarXT, решение о регистрации которого FDA вынесет в сентябре 2024 года.