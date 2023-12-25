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BMS приобрела за...

BMS приобрела за 14 млрд долларов разработчика нейролептиков

25.12.2023
14:47
Владимир Заболотских
BMS сообщила о покупке Karuna Therapeutics за 14 млрд долл. Благодаря сделке компания пополнила свой портфель нейролептиков препаратом от шизофрении KarXT, решение о регистрации которого FDA вынесет в сентябре 2024 года.
Фото: karunatx.com

Bristol Myers Squibb (BMS) заключила соглашение о поглощении Karuna Therapeutics. Общая сумма сделки составит 14 млрд долл., говорится в пресс-релизе компании.

Согласно условиям договора, Karuna будет выкуплена по цене 330 долл. за акцию. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку.

Karuna — биофармацевтическая компания, которая занимается разработкой препаратов от психических и неврологических заболеваний. Среди них наибольший потенциал представляет нейролептик для лечения шизофрении KarXT (xanomeline-trospium). Аналитики Mizuho Securities подсчитали, что годовой объем продаж лекарства может превысить 6 млрд долл., если регулятор одобрит его применение. Известно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США вынесет решение о регистрации лекарственного средства 26 сентября 2024 года.

KarXT имеет уникальный механизм воздействия на мускариновые рецепторы M1 и M4, снижающий передачу дофамина. Препарат является комбинацией xanomeline (агонист мускариновых рецепторов, способный менять активность клеток, на которых они находятся) и trospium (антагонист мускариновых рецепторов, который снижает тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и применяется при лечении синдрома гиперактивного мочевого пузыря). Препарат предназначен для лечения психоза и сопутствующих ему симптомов посредством преимущественной стимуляции мускариновых рецепторов в центральной нервной системе.

В ходе клинических испытаний EMERGENT лекарство продемонстрировало значительное улучшение симптомов шизофрении по сравнению с плацебо. Помимо этого, KarXT показал хорошую переносимость и отсутствие побочных эффектов. Отмечается, что пациенты с шизофренией часто отказываются от приема антипсихотиков из-за серьезных побочных действий лекарств.

Помимо этого, проводятся клинические испытания KarXT в качестве средства для лечения психоза, тревожности при болезни Альцгеймера, а также биполярного расстройства I-го типа. Результаты ожидаются в 2026 году.

В этом месяце BMS также заявила о заключении сделки стоимостью 8,4 млрд долл. с китайской компанией SystImmune. Совместно они займутся разработкой и исследованием конъюгата биспецифического антитела BL-B01D1, предназначенного для лечения раковых опухолей.

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