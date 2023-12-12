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BMS выплатит до...

BMS выплатит до 8,4 млрд долл. за разработку конъюгата антитело-лекарственное средство

12.12.2023
13:21
Владимир Заболотских
BMS совместно с китайской SystImmune займется разработкой и исследованием конъюгата биспецифического антитела BL-B01D1, предназначенного для лечения раковых опухолей. Общая сумма сделки может составить 8,4 млрд долл.
Фото: Ринат Васбеев

Bristol-Myers Squibb (BMS) заключила соглашение с фармацевтической компанией из Китая SystImmune о совместной разработке противоопухолевого препарата BL-B01D1, конъюгата биспецифического антитела с лекарственным веществом к генам EGFR x HER3. Об этом говорится в пресс-релизе американского производителя.

BMS выплатит дочернему предприятию китайской компании Sichuan Biokin Pharmaceutical 800 млн долл. авансом и до 500 млн долл. в ближайшем будущем в случае выполнения определенных условий соглашения. Также SystImmune будет иметь право на получение дополнительных выплат в размере до 7,1 млрд долл. при условии достижения результатов по разработке, прохождению проверки от регуляторных органов и выводу лекарственного средства на рынок. Общая сумма сделки может достичь 8,4 млрд долл.

В заявлении сказано, что SystImmune сохранит за собой права на разработку и коммерциализацию препарата в материковой части Китая. При этом BMS будет получать роялти от нетто-реализации лекарства на территории КНР. Дочерней компании Sichuan Biokin Pharmaceutical, в свою очередь, будут выплачиваться многоуровневые роялти от чистой выручки с продаж лекарственного средства за пределами США и материкового Китая.

BL-B01D1 – это биспецифический конъюгат антитело-лекарственное средство на основе ингибитора фермента топоизомеразы. Топоизомераза играет важную роль в транскрипции, репликации, рекомбинации и репарации ДНК. Ингибиторы топоизомеразы могут препятствовать пролиферации клеток, вызывая остановку клеточного цикла.

Препарат исследуется в рамках I фазы среди пациентов с метастатическим или нерезектабельным немелкоклеточным раком легких. Разрешение на проведение клинических испытаний было выдано американским регулятором FDA летом этого года, говорится на сайте SystImmune. Более ранние данные исследований BL-BO1D1, опубликованные в научном журнале Journal of Clinical Oncology, указывают на противоопухолевую эффективность лекарства.

Сфера разработки конъюгатов антитело-лекарственное средство привлекает все больше интереса со стороны крупных фармацевтических компаний. В прошлом месяце AbbVie заключила соглашение о приобретении ImmunoGen примерно за 10,1 млрд долл. В портфеле ImmunoGen имелся ряд конъюгатов нового поколения, среди которых pivekimab sunirine от лейкоза. В марте о приобретении Seagen за 43 млрд долл. заявил производитель Pfizer с целью включения в свой портфель таких инновационных лекарств, как Adcetris (brentuximab vedotin), Padcev (enfortumab vedotin-ejfv) и Tivdak (tisotumab vedotin-tftv). В конце октября состоялось поглощение Daiichi Sankyo компанией MSD (в США и Канаде — Merck&Co). Стоимость сделки составила 22 млрд долл. Поглощенная японская фармацевтическая компания разрабатывала такие конъюгаты антитело-лекарственное средство, как patritumab deruxtecan, ifinatamab deruxtecan и raludotatug deruxtecan.

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