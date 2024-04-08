BMS сообщила об эффективности своего препарата от шизофрении

Препарат от шизофрении KarXT (xanomeline-trospium) уменьшил выраженность симптомов психического расстройства в ходе последней фазы клинических испытаний. Примечательно, что лекарственное средство не вызвало побочного эффекта, характерного для других нейролептиков, — увеличения веса у пациентов. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании Bristol Myers Squibb (BMS).

Фаза III исследования EMERGENT-4 проводилась на протяжении 52 недель. Промежуточный анализ эффективности был основан на результатах приема препарата 110 пациентами. Полный курс лечения завершили только 29 участников.

KarXT облегчил симптомы шизофрении на 30% у 75% пациентов. Улучшение состояния оценивалось по так называемой шкале положительных и отрицательных симптомов (PANSS).

Кроме того, прием препарата на протяжении года способствовал снижению веса у 65% испытуемых в среднем на 2,56 кг. Курс терапии также не сопровождался изменениями уровня пролактина.

Наиболее распространенными побочными эффектами KarXT были тошнота и рвота. 14,9% пациентов прекратили участие в исследовании из-за нежелательных лекарственных реакций.

BMS получила права на нейролептик в конце прошлого года, заключив сделку о покупке компании Karuna Therapeutics, разработавшей препарат. Приобретение обошлось фармгиганту в 14 млрд долл.

KarXT имеет уникальный механизм воздействия на мускариновые рецепторы M1 и M4, снижающие передачу дофамина. Препарат является комбинацией xanomeline (агонист мускариновых рецепторов, способный менять активность клеток, на которых они находятся) и trospium (антагонист мускариновых рецепторов, который снижает тонус гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и применяется при лечении синдрома гиперактивного мочевого пузыря). Препарат предназначен для лечения психоза и сопутствующих ему симптомов посредством преимущественной стимуляции мускариновых рецепторов в центральной нервной системе.