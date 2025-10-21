Бадма Башанкаев призвал фармацевтов предлагать покупателям дешевые аналоги лекарств

Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что фармацевты обязаны информировать пациентов о наличии отечественных и недорогих препаратов, чтобы люди могли выбрать, что приобрести, его слова приводит Дума.ТВ.

«Фармацевт должен предложить различные варианты — или отечественный производитель за 2 рубля, или иностранный производитель за 2500 рублей. Пациент сам выбирает, что ему удобнее, что ему по карману», — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что в рецептах указывается не коммерческое название препарата, а «внутренняя активная субстанция, везде сейчас одинаковая». По словам депутата, большой разницы по вкусовым качествам, по активности у отечественных препаратов или дженериков сейчас нет.

Ранее эксперты опровергли сообщения СМИ о введении новых штрафов для аптек за неинформирование о дешевых аналогах лекарств. Такая норма содержалась и в прежнем приказе о правилах надлежащей аптечной практики (НАП). Однако проверка грозит аптеке только в ходе контрольной закупки после жалобы потребителя.