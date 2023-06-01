Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиКарьера
Бадма Башанкаев стал...

Бадма Башанкаев стал новым главой Комитета Госдумы по охране здоровья

01.06.2023
14:02

Бадма Башанкаев утвержден новым председателем Комитета Госдумы по охране здоровья. Он сменил в этой должности Дмитрия Хубезова.

Бадма Башанкаев | Фото: er.ru

Генсовет партии «Единая Россия» поддержал решение председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова о сложении полномочий. На его место утвержден Бадма Башанкаев, который ранее занимал должность его заместителя. Об этом сообщается на сайте партии.

Ранее стало известно, что Хубезов заявил о своем намерении уйти с должности, чтобы принять участие в военной операции на Украине. Он рекомендовал назначить вместо него депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

Бадма Башанкаев в 2002 году окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Занимался исследовательской, врачебной и общественной деятельностью, в том числе в alma mater и Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. С 2021 года – депутат Госдумы.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.