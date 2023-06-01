Бадма Башанкаев стал новым главой Комитета Госдумы по охране здоровья

Генсовет партии «Единая Россия» поддержал решение председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова о сложении полномочий. На его место утвержден Бадма Башанкаев, который ранее занимал должность его заместителя. Об этом сообщается на сайте партии.

Ранее стало известно, что Хубезов заявил о своем намерении уйти с должности, чтобы принять участие в военной операции на Украине. Он рекомендовал назначить вместо него депутата Госдумы Бадму Башанкаева.

Бадма Башанкаев в 2002 году окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Занимался исследовательской, врачебной и общественной деятельностью, в том числе в alma mater и Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского. С 2021 года – депутат Госдумы.