Балльную оценку уровня локализации планируют ввести для ряда медизделий

29.10.2025
12:47
ДинаКоблова
Производители ряда медизделий и средств реабилитации будут подтверждать статус продукции по балльной системе, проект документа разработал Минпромторг РФ. Для рынка это означает как преимущества в госзакупках, так и новые вызовы, связанные с необходимостью регулярного подтверждения локализации и модернизации производств.
Фото: 123rf.com

Минпромторг России предложил внедрить балльную систему для оценки уровня локализации производства медицинских изделий и технических средств реабилитации. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 25 ноября.

Изменения предлагается внести в приложение к Постановлению Правительства РФ № 719 от 17.07.2015, которое устанавливает критерии подтверждения локализации продукции. В нем перечислены технологические операции и материалы с присвоением баллов, а также определены суммарные пороги по годам.

Как сообщили «ФВ» в Baikal Communications Group, проект сильно повлияет, например, на производителей протезно-ортопедической продукции, где доля импортных комплектующих и материалов на данный период доходит до 60%.

Для отечественных и локализованных производителей ориентация на политику импортозамещения дает преимущество в госзакупках и стимул для наращивания локальной технологической базы. Однако введение балльной системы несет и риски. По действующим правилам реестровая запись, подтверждающая локализацию, не бессрочна: она действительна в течение 3 лет (5 лет, если она сформирована на основании актов экспертизы, которую выдает ТПП РФ). Так, производителям нужно каждые 3–5 лет подтверждать российское происхождение продукции.

Кроме того, производитель обязан ежегодно до 1 апреля отчитываться о произведенной и проданной продукции, иначе запись о ней из реестра будет исключена. При этом сами требования к локализации меняются достаточно часто, что создает трудности для производителей.

«Минпромторг сообщает, что проект был предварительно обсужден с российскими производителями. Однако у участников рынка, которые не участвовали в обсуждении на площадке регулятора, остается возможность направить замечания и предложения до 25 ноября. Максимальное вовлечение заинтересованных сторон может помочь учесть отраслевые особенности и минимизировать издержки интеграции новой системы, сопряженной с модернизацией производств», — считают эксперты.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2026 года, одновременно с балльной системой для подтверждения локализации производства фармацевтической продукции.

Балльная система оценки уровня локализации производства в фармацевтической отрасли в России начнет действовать с 1 января 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства, главная цель введения новой системы оценки происхождения товаров — расширение ассортимента препаратов, выпускаемых на территории России, а также создание дополнительных стимулов для развития отрасли и освоения перспективных технологий производства лекарств.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

