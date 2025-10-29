Балльную оценку уровня локализации планируют ввести для ряда медизделий

Минпромторг России предложил внедрить балльную систему для оценки уровня локализации производства медицинских изделий и технических средств реабилитации. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 25 ноября.

Изменения предлагается внести в приложение к Постановлению Правительства РФ № 719 от 17.07.2015, которое устанавливает критерии подтверждения локализации продукции. В нем перечислены технологические операции и материалы с присвоением баллов, а также определены суммарные пороги по годам.

Как сообщили «ФВ» в Baikal Communications Group, проект сильно повлияет, например, на производителей протезно-ортопедической продукции, где доля импортных комплектующих и материалов на данный период доходит до 60%.

Для отечественных и локализованных производителей ориентация на политику импортозамещения дает преимущество в госзакупках и стимул для наращивания локальной технологической базы. Однако введение балльной системы несет и риски. По действующим правилам реестровая запись, подтверждающая локализацию, не бессрочна: она действительна в течение 3 лет (5 лет, если она сформирована на основании актов экспертизы, которую выдает ТПП РФ). Так, производителям нужно каждые 3–5 лет подтверждать российское происхождение продукции.

Кроме того, производитель обязан ежегодно до 1 апреля отчитываться о произведенной и проданной продукции, иначе запись о ней из реестра будет исключена. При этом сами требования к локализации меняются достаточно часто, что создает трудности для производителей.

«Минпромторг сообщает, что проект был предварительно обсужден с российскими производителями. Однако у участников рынка, которые не участвовали в обсуждении на площадке регулятора, остается возможность направить замечания и предложения до 25 ноября. Максимальное вовлечение заинтересованных сторон может помочь учесть отраслевые особенности и минимизировать издержки интеграции новой системы, сопряженной с модернизацией производств», — считают эксперты.

В случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2026 года, одновременно с балльной системой для подтверждения локализации производства фармацевтической продукции.