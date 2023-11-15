Банк «Санкт-Петербург» получит взыскиваемые с «Биотэка» средства в числе последних

Арбитражный суд Москвы 7 ноября решил, что банк «Санкт-Петербург» получит средства, которые взыскивают с банкротящегося «Биотэка», после удовлетворения требований всех кредиторов, включенных в реестр. Об этом говорится в материалах суда, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, суд снизил сумму требований банка с 396 млн руб. до 103,3 млн руб. В кредитной организации заявили о своем несогласии с решением суда и будут его обжаловать. Временный управляющий компанией «Биотэк» Анна Дмитриченко на запрос издания не ответила.

Шансы банка на реальное взыскание долга «существенно понижаются», заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Кроме того, банк не сможет в отличие от других конкурсных кредиторов голосовать на собраниях, претендовать на погашение за счет привлеченных к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, рассказал советник Orchards Вадим Бородкин. Имущество, бывшее в залоге у банка, будет включено в конкурсную массу и реализовано с торгов, сообщил юрист банкротной практики юрфирмы «Лемчик, Крупский и партнеры» Роман Амбарцумов. В банке не прокомментировали, что выступило предметом залогов, но из определения суда следует, что речь идет о недвижимости.

Банк «Санкт-Петербург» был одним из первых заявителей на включение в банкротство. В случае включения в реестр он мог стать одним из крупнейших кредиторов «Биотэка», следует из документов суда. На этот статус также претендуют «Промомед», включенный в реестр с требованием 418,2 млн руб., и «Фармстандарт», чье заявление на 613,4 млн руб. еще рассматривается. Компании настаивали на аффилированности «Санкт-Петербурга» и «Биотэка».

Банк выдал структурам «Биотэка» кредиты в мае 2020 года, но договоры залога были оформлены в 2021 году. Однако уже тогда дистрибьютор находился «в состоянии имущественного кризиса», и банк знал об этом, говорится в определении суда. Так, в 2020—2021 годах «Биотэк» потратил со счетов в «Санкт-Петербурге» почти 692 млн руб. на выплату дивидендов и премий, а 107 млн руб. — на покупку антикварных книг и изделий из серебра.

В начале марта Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в «Биотэке». Среди кредиторов указаны банк «Санкт-Петербург», ООО «Востокинвестпроект», ООО «Эллара», «Промомед ДМ», Инспекция ФНС № 13 по городу Москве. В январе правопреемником «Эллары» по делу о банкротстве стал «Биофарм». Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб., писал «ФВ».