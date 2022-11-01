Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
«Эллара» попросила суд...

«Эллара» попросила суд признать «Биотэк» банкротом

01.11.2022
21:26
Маргарита Грошева

На «Биотэк» подали в суд с иском о признании банкротом. Ранее о таком намерении сообщили производители «Эллара» и «Гротекс», а также банк «Санкт-Петербург».

Компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэк» банкротом. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее, согласно данным портала «Федресурс», «Эллара» и «Гротекс», а также банк «Санкт-Петербург» уведомили «Биотэк» о намерении обратиться в суд с исками о признании компании несостоятельной.

Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. При этом сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше.

С января этого года «Биотэк» выступал ответчиком по 24 делам. При этом часть исков общей суммой 900 млн руб. уже удовлетворены. Самый крупный из них – от Johnson & Johnson на 418 млн руб., который компания затребовала из-за задолженности по договору поставки. Американский производитель запрашивал более 600 млн руб., но суд частично удовлетворил встречный иск «Биотэка» и произвел зачет.

Финансовая ситуация компании начала ухудшаться после ареста основателя компании Бориса Шпигеля в марте прошлого года. Следствие обвиняет бизнесмена и его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шпигеля.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
Актуальный репортажИнтервьюВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсы
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.