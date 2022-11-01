«Эллара» попросила суд признать «Биотэк» банкротом

Компания «Эллара» обратилась в суд с иском о признании «Биотэк» банкротом. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Ранее, согласно данным портала «Федресурс», «Эллара» и «Гротекс», а также банк «Санкт-Петербург» уведомили «Биотэк» о намерении обратиться в суд с исками о признании компании несостоятельной.

Всего в 2022 году контрагенты «Биотэка» подали к компании иски в общей сложности на 1,1 млрд руб. При этом сумма судебных требований к нему за предыдущие четыре года была в шесть раз меньше.

С января этого года «Биотэк» выступал ответчиком по 24 делам. При этом часть исков общей суммой 900 млн руб. уже удовлетворены. Самый крупный из них – от Johnson & Johnson на 418 млн руб., который компания затребовала из-за задолженности по договору поставки. Американский производитель запрашивал более 600 млн руб., но суд частично удовлетворил встречный иск «Биотэка» и произвел зачет.

Финансовая ситуация компании начала ухудшаться после ареста основателя компании Бориса Шпигеля в марте прошлого года. Следствие обвиняет бизнесмена и его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. В октябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шпигеля.