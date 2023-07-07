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Bayer и «Медисорб»...

Bayer и «Медисорб» заключили мировое соглашение по спору вокруг дженерика «Ксарелто»

07.07.2023
18:15
Артем Косенок
Маргарита Грошева
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу Bayer и «Медисорб». Обе стороны заключили мировое соглашение: пермский производитель признал исключительное право немецкой компании на лекарственный препарат «Ксарелто» и обязался не нарушать данное право до истечения срока действия патента.
Фото: wirestock/ru.freepik.com

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу немецкой компании Bayer и пермского производителя «Медисорб». Стороны заключили мировое соглашение. Эту информацию подтвердили «ФВ» в пресс-службе Bayer. Компания «Медисорб» признала ее исключительное право на лекарственный препарат «Ксарелто» и обязалась не нарушать данное право до истечения срока действия патента на этот лекарственный препарат.

В марте компания Bayer обратилась в суд Москвы с иском к компании «Медисорб» и Минздраву, чтобы отменить государственную регистрацию препарата «Ривароксабан МЕДИСОРБ», а также регистрацию субстанции, которая используется при его производстве.

Bayer утверждала, что «Медисорб» нарушил патент компании № 2297415 на изобретение «Замещенные оксазолидиноны, способы их получения, лекарственное средство на их основе и применение замещенных оксазолидинонов», защищающий оригинальный препарат «Ксарелто». Патент действителен до 4 декабря 2024 года.

Препарат «Медисорба» был зарегистрирован в июле 2022 года. В своем иске Bayer также в качестве обеспечительных мер просил суд наложить арест на шесть серий лекарственного препарата, зафиксированных в реестре Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Bayer не первый раз обращается в суд для отмены регистрации дженерика «Ксарелто». В декабре 2022 года компания подала аналогичный иск к «Березовскому фармацевтическому заводу» по поводу препарата «Ривароксабан Лекас». В результате компании заключили мировое соглашение — ответчик обязался не использовать изобретение, защищенное патентом № 2297415, до окончания срока его действия, в том числе не вводить свой препарат в гражданский оборот. Иначе он будет обязан выплатить компенсацию.

Согласно данным AlphaRM, в 2022 году закупки «Ксарелто» в рублях сократились на 19% — с 12,6 млрд до 10,2 млрд руб. по сравнению с 2021 годом. В то время как в 2021 году динамика закупок составляла +90% в рублях и +72% в упаковках относительно 2020 года. В аптечном сегменте также фиксируется снижение продаж в 2022 году — на 19% в стоимостном и на 25% в натуральном выражении. В прошлом году аптеки продали 3,8 млн упак. на сумму 13,9 млрд руб.

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