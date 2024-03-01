Bayer избрал нового руководителя подразделения по производству потребительских товаров

Триана – руководитель с тридцатилетним стажем в области здравоохранения. Он занимал высокопоставленные должности в Bayer на четырех континентах с 2002 года.

Ранее генеральный директор Bayer Билл Андерсон, возглавивший компанию в 2023 году, заявлял о возможности реструктуризации компании, в рамках которой будет отделено одно из убыточных подразделений. В их числе оказалось и подразделение потребительского здравоохранения, объем продаж продукции которого снизился на 2%, согласно финансовому отчету за первые девять месяцев 2023 года. В 2022 году на долю подразделения, которое возглавит Триана, пришлось 12% выручки Bayer.

Убыточными также являются подразделения растениеводства и безрецептурных препаратов, одно из которых может быть отделено от компании.

В сентябре 2016 года Bayer приобрела американского производителя семян Monsanto за 66 млрд долл. Немецкая компания стремилась стать новым глобальным лидером пищевой промышленности. Однако данная сделка обременила немецкого фармгиганта долгами и затяжными судебными разбирательствами. Особенно громким стал скандал, связанный с выявленным содержанием канцерогенов в средстве для уничтожения сорняков компании Monsanto, известного под торговым наименованием Roundup. Bayer неоднократно отрицала, что продукт вызывает рак, участвовала в судебных делах, пытаясь доказать обратное, и выигрывала их, писал «ФВ».

Инвесторы испытывают сомнения относительно стратегии Билла Андерсона, что отразилось на стоимости акций Bayer. С момента заключения сделки с Monsanto ценные бумаги компании упали в цене на 65%. Производитель видит два выхода из финансового кризиса: либо благодаря привлечению дополнительного финансирования от инвесторов посредством выпуска новых акций, либо посредством продажи своих активов, сообщает Reuters.

Крупнейшие производители лекарств Johnson & Johnson, GSK и Pfizer объявили об отделении своих подразделений по производству потребительских товаров для здоровья. В прошлом месяце Sanofi также оповестила общественность о вероятном отделении своего предприятия по производству потребительских товаров.