Bayer не собирается разделять компанию

Bayer сохранит в своем составе все подразделения. Об этом заявил возглавивший компанию в 2023 году генеральный директор компании Билл Андерсон во время выступления на встрече акционеров, пишет The Wall Street Journal.

«Вкратце наш ответ на вопрос о реструктуризации: «Не сейчас». И его не следует трактовать как «никогда», — сообщил он. — Конечно, мы останемся открытыми ко всему новому. Мы всегда будем следовать этому принципу. Но нашими основными задачами являются повышение производительности и обеспечение стратегической гибкости. Мы убеждены, что такой подход — наилучшее решение для Bayer».

Андерсон добавил, что компания имеет четыре «проблемные области»: судебные разбирательства, высокий уровень задолженности, бюрократическую структуру, разработку и исследование новых препаратов, а также истечение сроков патентов. Как утверждается, их наличие препятствует реализации каких-либо изменений в структуре корпорации.

Ранее гендиректор Bayer заявлял о возможности реструктуризации компании, в рамках которой будет отделено одно из убыточных подразделений. В их числе оказалось и подразделение потребительского здравоохранения, объем продаж продукции которого снизился на 2%, согласно финансовому отчету за первые девять месяцев 2023 года. Убыточными также являются подразделения растениеводства и безрецептурных препаратов.

В сентябре 2016 года Bayer приобрела американского производителя семян Monsanto за 66 млрд долл. Немецкая компания стремилась стать новым глобальным лидером пищевой промышленности. Однако данная сделка обременила фармгиганта долгами и затяжными судебными разбирательствами. Особенно громким стал скандал, связанный с выявленным содержанием канцерогенов в средстве для уничтожения сорняков компании Monsanto, известном под торговым наименованием Roundup. Bayer неоднократно отрицала, что продукт вызывает рак, участвовала в судебных делах, пытаясь доказать обратное, и выигрывала их, писал «ФВ».