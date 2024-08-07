Bayer сократил 3200 сотрудников с начала года в рамках реорганизации

Немецкий концерн Bayer в рамках масштабной реструктуризации сократил 3200 сотрудников с начала 2024 года. Об этом компания сообщила в финансовом отчете за II квартал и первые 6 месяцев этого года.

Если в конце 2022 года общая численность персонала Bayer составляла 101 369 человек, то теперь она снизилась до около 96 500. Ранее «ФВ» писал, что в I квартале производитель препаратов уволил 1500 работников.

Сокращение штата осуществляется в рамках программы, названной «Динамическое совместное владение», которую внедрил глава Bayer Билл Андерсон, возглавивший компанию в июне прошлого года. Ее основная цель – снижение бюрократии.

Как отмечается, увольнения продолжатся до 2025 года. Компания планирует сократить таким образом операционные расходы на 500 млн евро (541 млн долл.) в этом году и 2 млрд евро (2,16 млрд долл.) в 2026 году.

Андерсон ранее заявлял, что в его планах позволить почти 100 тыс. сотрудников распоряжаться рабочим временем и ставить перед собой задачи самостоятельно. В ближайшие годы штат сотрудников Bayer будет состоять из 5—6 тыс. небольших самоуправляемых групп. Они займутся проектами по своему выбору в течение 90 дней, после чего участники групп будут меняться и работать над новым проектом.

Bayer до сих пор оправляется от последствий приобретения американского производителя семян Monsanto за 63 млрд долл. в 2018 году. Одна из самых дорогостоящих покупок в корпоративной истории принесла огромные расходы из-за более чем десяти тысяч судебных исков, связанных с гербицидом Roundup, который продавало агропредприятие. Истцы утверждали, что продукт Monsanto может вызывать рак.

Чистый убыток Bayer во II квартале составил 34 млн евро (37,1 млн долл.). Выручка компании выросла на незначительные 0,9%, до 11,1 млрд евро (12,1 млрд долл.). В первом полугодии 2024 года продажи достигли 24,9 млрд евро (27,2 млрд долл.), показав снижение на 2,1%. Особенно сильно падает EBITDA (прибыль до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации) компании – на 28,5% во II квартале и на 11,7% в первом полугодии.