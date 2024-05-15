Bayer уволила около 1000 менеджеров среднего звена

Bayer уволила около 1,5 тыс. сотрудников, работающих в Германии, в I квартале 2024 года. Об этом сообщил СМИ генеральный директор компании Билл Андерсон.

Под сокращение попал прежде всего руководящий состав. Менеджеры среднего звена — две трети от общего числа работников, покинувших ряды компании. Увольнения коснулись почти всех подразделений Bayer, в том числе фармацевтического, сельскохозяйственного и подразделения потребительских товаров для здоровья.

Сокращение штата является одной из мер по глобальной реструктуризации компании, направленной на избавление от бюрократии и ускорение процессов принятия решений. Андерсон ранее заявлял, что в его планах позволить почти 100 тыс. сотрудникам распоряжаться рабочим временем и ставить перед собой задачи самостоятельно. В ближайшие годы штат сотрудников Bayer будет состоять из 5—6 тыс. небольших самоуправляемых групп. Они займутся проектами по своему выбору в течение 90 дней, после чего участники групп будут меняться и работать над новым проектом.

Андерсон занял текущий пост в июне прошлого года, поставив перед собой задачу разрешить финансовые проблемы, последовавшие за приобретением американского производителя семян Monsanto, — акции Bayer упали почти на 70% с момента осуществления покупки за 63 млрд долл. в 2018 году, сообщал Bloomberg.

Также фармгигант объявил о финансовых результатах за I квартал. Объем продаж достиг 13,8 млрд евро, что на 4,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако после корректировки данных финансовой отчетности с учетом колебаний валютных курсов и изменений в составе портфеля производителя падение составило 0,6%.

Снижение выручки особенно отмечается у сельскохозяйственного подразделения (-5,3% — до корректировки, -3% — после корректировки) и подразделения потребительских товаров для здоровья (-9% — до корректировки, -1,8% — после корректировки). Фармацевтическое подразделение Bayer показало рост продаж почти на 4% при учете корректировок (-1,1% — без учета). Самыми продаваемыми препаратами стали «Ксарелто» (ривароксабан, для профилактики и лечения тромбозов), «Эйлеа» (афлиберцепт, для лечения возрастной макулярной дегенерации), «Мирена»/«Кайлина» (левоноргестрел, гормональный контрацептив), «Нубека» (даролутамид, для лечения неметастатического рака простаты).