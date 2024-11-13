Bayer ушел в убыток на 4,2 млрд евро в III квартале

Bayer зафиксировал чистый убыток в размере 4,2 млрд евро (4,6 млрд долл.) в III квартале 2024 года из-за обесценения активов в сельскохозяйственном подразделении. Об этом говорится в финансовом отчете немецкого химико-фармацевтического концерна за III квартал.

Выручка концерна упала на 3,6%, до почти 10 млрд евро (10,9 млрд долл.). При этом показатель EBITDA – прибыль компании до вычета процентов по долговым обязательствам, налогов и амортизации – сократился на 25,8%, до 1,3 млрд евро (1,4 млрд долл.).

В то же время фармацевтическое подразделение компании продемонстрировало рост продаж на 2%, до 4,5 млрд евро (4,8 млрд долл.). Противоопухолевое средство «Нубека» (даролутамид) стало одним из бестселлеров Bayer благодаря скачку выручки на 83%, до 417 млн евро (456 млн долл.).

Также почти в два раза (96%) увеличился объем реализации препарата Kerendia (финеренон), назначаемого при диабетической нефропатии, благодаря выходу на рынок Китая – до 126 млн евро (138 млн долл.). Один из главных активов производителя лекарство «Эйлеа» (афлиберцепт), предназначенное для лечения заболевания сетчатки, принес компании в III квартале 848 млн евро (928 млн долл.), что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Тем не менее фармгигант отметил резкое снижение продаж антикоагулянта «Ксарелто» из-за истечения срока патентной защиты в Европе и Канаде – на 23%, до 802 млн евро (877 млн долл.). Руководство компании прогнозирует падение спроса на препарат как минимум до 2025 года. Генеральный директор Bayer Билл Андерсон заявил, что компания уверена в правильности выбранного курса, несмотря на сложности, связанные с появлением дженериков «Ксарелто».

Ранее концерн сообщил о проведении программы реструктуризации, в рамках которой сокращается его штат. Согласно отчету, общая численность сотрудников Bayer по состоянию на конец отчетного периода уменьшилась на 7%, до 94 245 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.