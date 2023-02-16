«Бетувакс» сделает вакцину от COVID-19 в форме спрея

Компания «Бетувакс» (группа ИСКЧ) получила грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1». Грант выделен на разработку, исследование эффективности и внедрение вакцины «Бетувакс-КоВ-2» для профилактики коронавирусной инфекции в виде интраназального спрея. Об этом сообщили в пресс-службе Института стволовых клеток человека.

«Бетувакс-КоВ-2» — это рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц из природного материала, имитирующих вирусные частицы, содержащие поверхностный антиген коронавируса.

При внутримышечном введении вакцина «Бетувакс-КоВ-2» показала высокий профиль безопасности и иммуногенности. Компания завершила клиническое исследование I—II фазы вакцины и готовит итоговый отчет для подачи полного пакета документов в Минздрав на ускоренную регистрацию препарата, рассказала директор «Бетувакс» Анна Вахрушева.

«В течение следующего года мы проведем исследование, сначала на животных, по изучению протективности интраназальной формы вакцины «Бетувакс-КоВ-2» в новом бивалентном формате против нескольких штаммов коронавируса. Ожидается, что интраназальное применение вакцины будет способствовать формированию мукозального иммунитета и более эффективно препятствовать проникновению вируса в легкие», — пояснила она.

В сентябре 2021 года Минздрав одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 «Бетувакс-КоВ-2» на безопасность, переносимость, иммуногенность и эффективность при применении у взрослых здоровых пациентов. По данным ГРЛС, их завершили в августе 2022 года. В октябре 2022 года министерство выдало второе разрешение для клинических исследований этого препарата. В документе указано, что изучается безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины у взрослых здоровых пациентов, прошедших первичную вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции или переболевших ею. Испытания завершатся в июле 2023 года.