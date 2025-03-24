Без конкуренции на торгах могут остаться несколько десятков препаратов

Как считали

В 2024 году по госконтрактам поставлялись отечественные препараты более чем 300 производителей, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Мы ограничили выборку только ЖНВЛП. Затем подсчитали для каждой компании долю госпоставок лекарств в общих продажах препаратов, которые произведены в России в стадии готовой лекарственной формы. Препараты, которые в России прошли только вторичную упаковку, не рассматривались.

Далее были выбраны компании, у которых доля госзакупок в так называемом отечественном портфеле превысила 50%. Из 313 таковых оказалось 215, среди них как российские фармкомпании, так и иностранные. Достаточно большое количество производителей с высокой долей госзакупок, скорее всего, объясняется тем, что многие компании формировали портфель отечественных лекарств именно для госсегмента.

Затем мы проанализировали препараты этих производителей. Речь идет только о тех лекарствах, которые поставлялись по госзаказу в 2024 году. В выборку попали 442 МНН. Из ГРЛС была взята информация о субстанциях для этих лекарств. Выяснилось, что только у 40 МНН в регистрационном удостоверении (РУ) есть российская субстанция. То есть согласно правилу «второй лишний» торги по этим лекарствам перестали бы быть конкурентными.

При этом только у 19 МНН в РУ только одна субстанция и она российская.

Стоит обратить внимание на то, что проанализированы не все лекарства, которые поставлялись по госзаказу в 2024 году. Кроме того, в ГРЛС список производителей того или иного препарата больше, чем было в закупках в 2024 году, так как не все компании участвуют в тендерах. Соответственно, ситуация по каждому из проанализированных нами лекарств может измениться в любой момент. Цель исследования – обнаружить, действительно ли есть такие лекарства, которые обычно поставляются несколькими компаниями, но из-за введения преференций останется только один производитель. И мы нашли такие препараты.

Несколько примеров

Например, глибенкламид, применяемый при сахарном диабете, в 2024 году по госзаказу поставлялся пятью производителями, но только у «Фармасинтеза» в РУ российская субстанция. Всего было закуплено 433,6 тыс. упаковок, 203,5 тыс. были производства «Фармасинтеза», 228,8 тыс. – «Озон Фармацевтики».

Антикоагулянт дабигатрана этексилат в 2024 году поставляли четыре производителя, собственная субстанция была только у ГК «Промомед». Из 406,6 тыс. упаковок 98,9 тыс. были производства «Промомеда», основной объем – 301,6 тыс. пришелся на KRKA.

Еще один пример – окситоцин, применяется в акушерстве и гинекологии, в прошлом году по госконтрактам поставили шесть производителей. У компании «Эллара» в РУ помимо латвийской субстанции указано сырье собственного производства. Из 626,2 тыс. упаковок 288,3 тыс. были производства «Эллара».

Подробности о том, какие производители отечественных препаратов могут выиграть от «второго лишнего», читайте в материале «Ни третьего, ни второго» «ФВ» № 6 (1165) от 18.03.2025 года.