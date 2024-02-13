Лента новостейГазетаДокументыАптекарьКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
«Биокад» подал документы...

«Биокад» подал документы для регистрации препарата от болезни Бехтерева

13.02.2024
17:55
Артем Косенок
«Биокад» подал в Минздрав документы для регистрации первого в классе оригинального препарата BCD-180, который предназначен для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом. Ранее министерство одобрило третью фазу исследования.
Фото: katemangostar/Freepik

«Биокад» подал в Минздрав документы для регистрации первого в классе оригинального препарата BCD-180. Он предназначен для терапии пациентов с аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева). Об этом в рамках Форума будущих технологий заявил председатель совета директоров компании Дмитрий Морозов, сообщила пресс-служба производителя.

Препарат разработан компанией совместно с группой ученых РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Механизм действия разработки не имеет аналогов в мире, сообщили в пресс-службе «Биокада». Препарат представляет собой эффекторное антитело против определенного участка Т-клеточного рецептора, который называется TRBV9. Это первое в мире терапевтическое антитело, связывающееся с сегментом TRBV9.

Как пояснили в пресс-службе компании, препарат приводит к таргетному уничтожению только небольшой группы патогенных Т-лимфоцитов, ответственных за запуск масштабной иммунной реакции против собственных тканей, не затрагивая при этом другие клетки. В отличие от существующих опций терапии, действие лекарственного средства точечно направлено на причину заболевания, а не на устранение последствий. Препарату присвоено международное непатентованное наименование сенипрутуг.

Инвестиции компании в разработку и исследование лекарственного средства составили более 1,2 млрд руб. Инновационный препарат изучен в рамках полного спектра физико-химических и доклинических исследований invitro и invivo, а также клинических исследований. Исследования сенипрутуга показали удовлетворительный профиль безопасности препарата. В исследовании наблюдалось стойкое и длительное снижение таргетной популяции лимфоцитов, играющих ключевую роль в патогенезе заболевания.

В октябре 2023 года Минздрав выдал компании разрешение на проведение клинического исследования российского таргетного препарата (BCD-180). Согласно данным ГРЛС, планируется III фаза международного мультицентрового клинического исследования. В ней будут изучать безопасность и эффективность препарата у субъектов с аксиальным спондилоартритом. Исследование предполагается закончить в конце 2030 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Аптекарь
ТренингиРейтинг провизоровЖурнал «Аптекарь»Вебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация ФармвестникаПрезентация АптекаряКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.