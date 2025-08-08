Биопечать и биомедицина станут частью нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья»

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья». Итогами встречи поделились в пресс-службе правительства. В заседании приняли участие глава Минздрава Михаил Мурашко, представители Минпромторга, Минобрнауки, Минфина, ФМБА, Росздравнадзора и других ведомств.

На первом этапе реализации национального проекта — с 2025 по 2027 год — будут поддержаны:

клинические исследования (КИ) девяти оригинальных препаратов для лечения онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний; КИ 21 оригинального медицинского изделия, применяемых в хирургии, травматологии, онкологии, кардиологии, иммунологии и других профилях;

отработка и внедрение в практику восьми медицинских технологий и медизделий, применяемых при нейродегенеративных заболеваниях и когнитивных нарушениях, восьми технологий биомедицины для лечения болезней костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной систем;

внедрение в практику трех новых технологий биопечати и трех видов индивидуализированных препаратов для лечения онкологических заболеваний;

отработка и внедрение пяти новых технологий, направленных на активное долголетие и предупреждение старения клеток;

внедрение семи биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) и продуктов тканевой инженерии в рамках регенеративной биомедицины для лечения бесплодия у мужчин, последствий травм крупных суставов, спинного мозга.

Нацпроект направлен на достижение к 2030 году технологического лидерства в области медицинских технологий, производства лекарств и медизделий. В состав нацпроекта входят пять федеральных проектов:

«Управление медицинской наукой»;

«Технологии медицинских разработок»;

«Биомедицинские и когнитивные технологии будущего»;

«Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечение активного и здорового долголетия»;

«Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий».

В рамках последнего проекта расширили до 550 единиц линейку медизделий и увеличили число препаратов отечественного производства, включенных в Перечень ЖНВЛП, до восьми МНН.

По итогам первого полугодия, согласно данным Минфина, нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья» исполнен на 28,8% (1,7 млрд руб.). При этом федеральный проект «Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий» имел один из самых низких показателей исполнения — 2,6%. Почему фарма не включилась в проект поддержки производства востребованных лекарств — в материале «ФВ» от 13.05.2025 года «Задержка в «Развитии».

Также профинансировано оснащение и переоснащение в 2025 году восьми клинических баз для отработки новых медицинских технологий, проведения КИ лекарств и медизделий.