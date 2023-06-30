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Блогеров предложили привлекать...

Блогеров предложили привлекать к ответственности за продвижение лекарств в соцсетях

30.06.2023
13:16
Артем Косенок
Эксперты предложили привлекать к ответственности блогеров за продвижение лекарственных препаратов в социальных сетях. Также необходимо разработать программу мониторинга, чтобы отслеживать нарушения закона в этой сфере.
Фото: drobotdean/ru.freepik.com

Блогеров необходимо привлекать к ответственности за продвижение лекарственных препаратов в социальных сетях. Такое мнение выразили участники первой Конференции по вопросам ответственного самолечения и его влияния на качество жизни пациентов, организованной Всероссийским союзом пациентов. Доцент кафедры медицинского права Сеченовского университета, эксперт Совета по этике лекарственных средств Николай Журилов призвал ввести на государственном уровне ответственность за возможный вред здоровью.

«На моем веку не было пациентских исков к блогерам, средствам массовой информации за распространение такой информации <…> Эта деятельность должна подлежать государственному контролю и контролю специально учрежденных для этого органов, которые должны следить за применением рекламного продукта», — отметил он.   

По словам ведущего научного сотрудника Национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко РАН Елены Вольской, сети сейчас стали инструментом давления и рекламы, особенно в пациентских сообществах и в сообществах врачей.

«Надо делать мониторинг. Следует разработать такую программу мониторинга. Это просто отслеживается в сети, когда по определенным фильтрам можно вытащить определенные названия препаратов, определенные месседжи и анализировать их», — отметила она.  

В случае выявления нарушений закона Вольская призвала обращаться в ФАС.

В январе депутаты от ЛДПР предложили снова внести в Госдуму проект о запрете рекламы лекарственных препаратов. Ранее подобная инициатива была отклонена, но законопроект будет доработан и повторно внесен в нижнюю палату парламента, сообщил председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Он также предложил запретить использование в рекламных сообщениях образ так называемых врачей — специалистов из несуществующих медицинских союзов и ассоциаций.

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