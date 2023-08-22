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Boehringer Ingelheim подала...

Boehringer Ingelheim подала в суд на власти США из-за нарушения конституции

22.08.2023
15:06
Николай Соколов
Boehringer Ingelheim подала в суд на американское правительство в попытках отменить положение нового закона, которое позволяет чиновникам влиять на цены на лекарства.

Компания Boehringer Ingelheim подала в суд на правительство США, пишет Reuters. Компания выступает против введенного в Соединенных Штатах в прошлом году Закона о снижении инфляции, одна из программ которого позволяет чиновникам вести переговоры о снижении цен на лекарства.

В иске, поданном в федеральный суд в штате Коннектикут, немецкий производитель лекарств заявил, что эта программа нарушает Конституцию США, предоставляя федеральным регулирующим органам слишком много полномочий и практически позволяет им устанавливать цены на лекарства.

Власти с помощью этой программы планируют экономить 25 млрд долл. ежегодно к 2031 году за счет переговоров о ценах на лекарства.

Если эта программа не будет заблокирована судом, американский Минздрав в следующем месяце начнет переговоры по первым десяти дорогостоящим лекарствам. Новые цены вступят в силу в 2026 году.

Одним из препаратов, который с наибольшей вероятностью будет выбран для первого раунда переговоров, станет лекарство для лечения диабета 2-го типа «Джардинс», который Boehringer продает вместе с американским производителем лекарств Eli Lilly.

Программа уже сталкивается с несколькими судебными исками, в том числе со стороны Johnson & Johnson, MSD (в США и Канаде — Merck & Co) и Bristol-Myers Squibb.

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