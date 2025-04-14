Больше половины россиян доверяют рекламе лекарств у блогеров

Исследование показало, что 54% опрошенных доверяют блогерам, которые описывают личный опыт использования лекарств. 20% респондентов доверяют обзорам блогеров на лекарства и 15% — сравнениям лекарств блогерами. Таковы данные опроса центра аналитики и исследований MTS AdTech (есть в распоряжении «ФВ»).

В опросе участвовали 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающие на территории России. Исследование было проведено в марте 2025 года.

Чаще всего рекламу препаратов у блогеров пользователи видят на таких платформах, как Вконтакте (37%), YouTube (33%) и Telegram (27%). Наиболее информативным форматом рекламы лекарств 81% опрошенных россиян назвали видеорекламу.

Формат рекламы Респонденты, % Видеореклама 81 Текстовые объявления 64 Графические изображения 64 Статьи или длинные описания 60

Больше всего респондентов доверяют рекламе с экспертными мнениями врачей или ученых (62%), официальной статистикой и исследованиями (62%) и отзывами или опытом реальных покупателей (58%). По данным аналитиков, 66% опрошенных желали бы, чтобы в рекламе лекарств было больше полезных фактов и данных исследований. Только 35% респондентов хотели бы видеть в рекламе рекомендации врачей.

Согласно опросу, говоря о подаче материала, 69% респондентов заявили, что для них предпочтительны цифры, аргументы и сравнительные таблицы. На эмоциональный контент положительно реагируют 15% опрошенных, нативная подача важна для 13% россиян. Только 3% респондентов ответили, что им нравятся игры и челленджи в рекламе лекарств.

«Мы видим растущий интерес фармы к блогосфере и данные исследования это подтверждают. Social commerce — это тренд, но для того чтобы его успешно использовать, нужно учиться говорить на том языке, который максимально понятен аудитории социальных сетей. И юмор один из таких языков. При этом важно, чтобы контент был уместным и не нарушал brand safety рекламодателя — это одна из задач платформ по работе с блогерами», — прокомментировала данные опроса генеральный директор Getblogger (входит в МТС AdTech) Марина Кондрашова.

К юмору в рекламе положительно относятся 60% опрошенных, 35% из которых это женщины и 25% — мужчины.