Большинство истцов устроила компенсация J&J в 6,5 млрд долл. по делу о детской присыпке

Более 75% истцов поддержали предложение Johnson & Johnson (J&J) выплатить им компенсацию в размере 6,5 млрд долл. для урегулирования тысяч исков по делу об утверждаемом риске развития рака яичников от использования талькосодержащей детской присыпки фармкомпании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Группа истцов одобрила инициативу J&J в ходе тайного голосования, завершившегося в конце июля. Представитель компании отказался комментировать его результаты. Соглашение, выдвинутое фармгигантом, охватывает обвинения по раку яичников и других гинекологических опухолей, которые предположительно вызвала продукция J&J с тальком в ее составе.

Американский производитель лекарств по-прежнему настаивает на безвредности присыпки с тальком, продававшейся на протяжении 130 лет. В прошлом году компания прекратила выпуск продукции и заменила ее аналогом, в котором вместо природного минерала используется кукурузный крахмал.

Отмечается, что план J&J по завершению судопроизводства, вероятно, столкнется с серьезными юридическими барьерами. Однако благодаря поддержке истцов производитель может подать новое прошение об объявлении банкротом своей дочерней фирмы LTL Management, учрежденной в 2021 году для решения проблем, связанных с исками.

Идея заключалась в том, чтобы переложить финансовые обязательства J&J по тальковым искам на «дочку», объявить ее банкротом, что автоматически приостановило бы все судебные процессы по детской присыпке и позволило бы завершить их путем заключения одного общего соглашения. В рамках процедуры банкротства компания могла бы договориться о меньших выплатах истцам или о более выгодных условиях урегулирования исков.

Однако в апреле 2023 года суд отклонил ходатайство J&J о банкротстве LTL Management. После этого компания была вынуждена искать другие пути урегулирования исков, что привело к нынешнему предложению о выплате 6,5 млрд долл. истцам.

В мае 2023 года J&J заявила, что урегулировала 95% исков, утверждавших, что ее детская присыпка вызывает мезотелиому – редкую и агрессивную форму рака, поражающую оболочки внутренних органов. Компания согласилась выплатить истцам около 8,9 млрд долл. в течение 25 лет.

В июле этого года Международное агентство по изучению рака (МАИР) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало тальк как «вероятно канцерогенное» вещество для человека. Эксперты подтвердили взаимосвязь между раком яичников и воздействием талька. В природном минерале могут содержаться примеси опасного для здоровья человека асбеста из-за близости месторождений двух минералов.