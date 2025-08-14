Бывшему гендиректору сети «Омское лекарство» предъявили обвинение

Бывшему генеральному директору АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» Игорю Богдашину предъявили обвинение по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) при поставках льготных лекарств, сообщает «РБК Омск» со ссылкой на УМВД России по Омской области.

Богдашина арестовали 7 июля, он пробудет в СИЗО до сентября.

По версии следствия, обвиняемый заключил договоры с подконтрольными юрлицами на поставку препаратов по завышенной стоимости. Затем через омскую аптечную сеть, принадлежащую акционерному обществу, эти лекарства отпускались в рамках госконтрактов, заключенных с областным Минздравом.

Таким образом из бюджета региона было похищено более 4 млн руб. Вину Богдашин не признал.

В 2019 году контракт с директором сети «Омское лекарство» Богдашиным был расторгнут по соглашению сторон. Через четыре года главой сети стал Сергей Ловейкин. В сентябре 2024 года пост заняла Ольга Тарасова. Затем, в ноябре 2024 года, Богдашина вновь назначили гендиректором сети омских «Госаптек».

В марте этого года региональное Минимущества (единственный учредитель сети «Омское лекарство») расторгло контракт с Богдашиным. В апреле он добился через суд восстановления в должности гендиректора. В мае Богдашин снова был снят с руководящего поста, а в конце июня Центральный районный суд Омска в очередной раз встал на его сторону, писал РБК.

Согласно данным ЕГРЮЛ, сейчас гендиректором АО «Аптечная сеть «Омское лекарство» является Аркадий Кербель.