Бывший владелец «Джи Ди Пи» Владимир Нестеренко возглавил «Нанолек»

Владимир Нестеренко назначен генеральным директором компании «Нанолек». Экс-глава Михаил Некрасов принял решение покинуть свой пост и сосредоточиться на научной деятельности, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании.

«В «Нанолеке» Владимир Нестеренко планирует сохранять и укреплять систему партнерств как с международными, так и с российскими компаниями, двигаясь к поставленной цели — стать лидером на рынке педиатрических вакцин», — отметили в организации.

О том, что Нестеренко продал «Джи Ди Пи», стало известно в октябре 2022 года. После продажи бизнесмен говорил «ФВ» о своем интересе к участию и в других проектах фармрынка, в том числе в поиске новых препаратов и продуктов в исследовательском сегменте.