ЦРПТ и МВД усиливают контроль за оборотом сильнодействующих препаратов

К системе мониторинга за оборотом сильнодействующих препаратов из перечня ПКУ подключились 33 региональных управления МВД России. Идет активное масштабирование системы и наращивание экспертных компетенций. Об этом рассказал руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков, выступая на II отраслевой маркетинговой конференции SFE&Marketing Excellence Academy, передает корреспондент «ФВ».

Он напомнил, что в прошлом году в систему маркировки были внедрены изменения: запрет на обратный порядок передачи сведений для препаратов с МНН этанол, а с июня — для лекарственных препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). «Мы прослеживаем каждую цепочку, даже если на другом конце находится псевдоаптека, торгующая «Лирикой» рядом с детской площадкой. К сожалению, такие случаи тоже встречаются», — подчеркнул он.

По его словам, препараты ПКУ находятся на строгом контроле. Для рынка это означает повышение качества данных, для МВД — рост раскрываемости преступлений.

Жаворонков также сообщил, что в активной стадии проработки находится создание автоматизированной системы контроля за исполнением государственных контрактов на поставку лекарств. Речь идет о тесной интеграции с системами Федерального казначейства. До конца года будет внедрена маска для полей, в которых указывается информация о государственном контракте. Ведутся работы с Федеральным казначейством по получению данных о закупках. Таким образом, путем сопоставления этих сведений с данными в ФГИС МДЛП, станет возможным собирать детальную аналитику по исполнению закупок вплоть до отдельной упаковки.

«Сейчас целый отдел Минздрава занимается тем, что в режиме обзвонов требует отчетные формы: поступили лекарства или нет. Номер государственного контракта будет прописываться в коды на каждой упаковке лекарства, что позволит в режиме реального времени отслеживать его фактическое исполнение — поступают ли препараты в конкретные больницы или аптеки, включая отдаленные регионы. Это позволит отказаться от ручного сбора отчетности и обеспечит исполняемость государственных контрактов к отчетному периоду», – уточнил он.