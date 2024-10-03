CVS Health уволит 3 тыс. сотрудников для сокращения расходов на 2 млрд долларов

CVS Health планирует уволить более 2900 сотрудников (около 1%) в рамках плана по сокращению расходов на 2 млрд долл. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя компании. По его словам, увольнения коснутся в основном работников, занимающих должности в структуре управления. Штат аптек, магазинов и распределительных центров останется неизменным.

Как отмечается, необходимость сокращений вызвана нестабильной ситуацией в отрасли, давлением со стороны регуляторных органов и изменением потребительского поведения. В августе этого года генеральный директор CVS Health Карен Линч заявила об оптимизации издержек на 2 млрд долл. в течение следующих нескольких лет, писал Fierce Healthcare.

Компания проводит реструктуризацию не впервые: в прошлом году более 5000 человек остались без работы в рамках инициативы по снижению затрат. В 2021 году CVS Health также анонсировала закрытие около 900 торговых точек в течение двух лет.

Американские аптечные сети сталкиваются с проблемами из-за снижения размера страховых и государственных компенсаций за рецептурные препараты, говорится в сообщении телеканала. Кроме того, аптечный ритейл в США стал приносить меньше прибыли, поскольку покупатели все чаще приобретают товары через онлайн-магазины.

По информации газеты Wall Street Journal, CVS Health рассматривает возможность разделения бизнеса на розничное и страховое подразделения. Совет директоров компании привлек экспертов из банковской сферы для анализа вариантов реструктуризации бизнеса, следует из публикации.

В еще одном материале издания указывается, что разделить CVS Health будет непросто, поскольку фирма может лишиться выгод от интеграции различных сегментов бизнеса под единой структурой. Особую сложность представляет дальнейшая судьба Caremark — подразделения по вопросам льгот на препараты, деятельность которого находится на стыке розничного и страхового направлений.

Хедж-фонд Glenview Capital, которому принадлежит около 1% акций CVS Health, опроверг информацию о разделении компании. В фонде добавили, что ведут переговоры с руководством CVS Health, но подчеркнули, что обсуждения носят частный характер.

CVS Health принадлежит сеть из около 9900 одноименных аптек, 1100 клиник MinuteClinic и бизнес по предоставлению услуг медицинского страхования Aetna. Компания входит в список Fortune 500 и является одним из крупнейших работодателей в США с более чем 300 тыс. сотрудников.