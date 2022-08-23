Центр им. Гамалеи разработал версию «Спутника V» против вариантов «Дельта» и «Омикрон»

Центр им. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о разработке адаптированной версии «Спутника V» против вариантов коронавирусной инфекции «Дельта» и «Омикрон». Cостав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона» BA.5, но отсутствует в варианте ВА.1, сообщили в РФПИ.

Новая версия «Спутника V» против вариантов «Дельта» и «Омикрон» называется наиболее перспективным вариантом вакцины адаптированным к новым штаммам, в том числе по сравнению с аналогичными препаратами, скомбинированными против исходного (уханьского) варианта и «Омикрона». Данных о результатах доклинических и клинических исследований не представлено.

Сообщается, что эффективность текущей версии вакцины «Спутник V» против госпитализации от штамма «Омикрон» составляет 97%, а против критических случаев при бустировании препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутником V» — 99,4%.

«При этом адаптированная к новым видам версия вакцины «Спутник V» также позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости», — говорится в сообщении.

В середине августа глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вируснейтрализация «Спутника V» упала в десять раз против подвида «Омикрона» BA.5. Он также заявил о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5).

Когда и под каким названием появится новая вакцина, не сообщается.