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Вируснейтрализация «Спутника V»...

Вируснейтрализация «Спутника V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз

12.08.2022
10:28
Артем Косенок

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вируснейтрализация вакцины «Спутник V» упала в десять раз. Он также сообщил о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех новых видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5).

Вируснейтрализация вакцины от коронавируса «Спутник V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз. Об этом сообщил РБК глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. ВОЗ такие показатели в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма.

«Если ждать еще какое-то время, придется разрабатывать уже новую платформу, не против «Омикрона», а против каких-то новых штаммов», – заявил Гинцбург.

Он рассказал о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех новых видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). По его словам, он уже привился новой разработкой. При этом, по его словам, необходимо изменить правила регистрации вакцин для их ускорения до одного месяца.

«Спутник V» был зарегистрирован Минздравом в августе 2020 года. Препарат проходит пострегистрационное клиническое исследование (IV фаза), которое должно завершиться в декабре 2022 года.

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