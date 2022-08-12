Вируснейтрализация «Спутника V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз

Вируснейтрализация вакцины от коронавируса «Спутник V» против подвида «Омикрона» BA.5 упала в десять раз. Об этом сообщил РБК глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. ВОЗ такие показатели в случае с гриппом рассматривает как основания для изменения вакцинного штамма.

«Если ждать еще какое-то время, придется разрабатывать уже новую платформу, не против «Омикрона», а против каких-то новых штаммов», – заявил Гинцбург.

Он рассказал о создании новой субвалентной платформы «Спутника V» против трех новых видов «Омикрона» (BA.1, BA.2, BA.5). По его словам, он уже привился новой разработкой. При этом, по его словам, необходимо изменить правила регистрации вакцин для их ускорения до одного месяца.

«Спутник V» был зарегистрирован Минздравом в августе 2020 года. Препарат проходит пострегистрационное клиническое исследование (IV фаза), которое должно завершиться в декабре 2022 года.