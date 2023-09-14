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Центр им. Гамалеи...

Центр им. Гамалеи проведет исследования «Спутника V» с обновленным составом

14.09.2023
10:41
Вероника Догузова
Минздрав одобрил исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак» с измененным антигенным составом. Также планируется испытания обновленного «Гам-КОВИД-Вак-М» для подростков. В клинических исследованиях до конца 2024 года будут оцениваться безопасность, реактогенность и иммуногенность препаратов.

Минздрав выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение III/IV фазы клинического исследования вакцины для профилактики COVID-19. Соответствующая запись опубликована в государственном реестре КИ 13 сентября. Разработчик препаратов планирует III/IV фазу прагматического исследования.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в обоих исследованиях примут участие по 100 добровольцев. Испытания предполагают проводить на базе двух центров: «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» и «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы». Помимо этого, исследовать вакцину для подростков («Гам-КОВИД-Вак-М» от 12 до 17 лет) также будет «Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой».

Результаты исследования должны быть известны в конце 2024 года.

В протоколе на исследования вакцин с обновленным составом, размещенных в ГРЛС, не указана информация о том, какие именно штаммы включены в препарат.

В июле в интервью «Известиям» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что обновленная вакцина будет работать против ХВВ-штаммов. ВОЗ рекомендовала адаптировать новые бустеры вакцин от COVID-19 именно к подвариантам XBB.

Ранее Минздрав сообщил, что Центр им. Гамалеи к осени обновит вакцины от COVID-19. В конце августа «ФВ» писал о проведении исследований обновленного «Спутника Лайт».

Согласно ГРЛС, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» – это двухкомпонентная комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Препарат содержит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса 26 и 5 серотипов, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2.

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы препараты от Центра  Гамалеи со следующими торговыми наименованиями: «Гам-КОВИД-Вак» в виде назальных капель и раствора для внутримышечного введения, «Гам-КОВИД-Вак-М» для внутримышечного введения (предназначена для подростков с 12 лет), «Гам-КОВИД-Вак-Д» (предназначена для детей с 6 лет), а также однокомпонентный «Спутник Лайт» для внутримышечного введения.

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