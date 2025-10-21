Центр им. Логинова получил право изготавливать биотехнологические препараты CAR-T-терапии

В перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП), добавили Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова. Распоряжение № 2858-р от 14.10.2025 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова находится в ведении Департамента здравоохранения Москвы. Он стал 19-м в перечне медорганизаций, которые изготавливают биотехнологические препараты для CAR-T-терапии. Список, в который внесены изменения, утвержден распоряжением № 3736-р от 13.12.2024. В него также входят: