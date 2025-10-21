Центр им. Логинова получил право изготавливать биотехнологические препараты CAR-T-терапии
В перечень медицинских организаций, которые могут изготавливать и применять биотехнологические лекарственные препараты (БТЛП), добавили Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова. Распоряжение № 2858-р от 14.10.2025 подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова находится в ведении Департамента здравоохранения Москвы. Он стал 19-м в перечне медорганизаций, которые изготавливают биотехнологические препараты для CAR-T-терапии. Список, в который внесены изменения, утвержден распоряжением № 3736-р от 13.12.2024. В него также входят:
- Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю.М. Лопухина, Москва;
- Федеральный центр мозга и нейротехнологий, Москва;
- Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова, Москва;
- Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина, Москва;
- Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, Калужская область;
- Научно-исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии, Новосибирская область;
- Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Томская область;
- Дальневосточный федеральный университет, Приморский край;
- Казанский (Приволжский) федеральный университет, Республика Татарстан;
- Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемеровская область;
- Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой;
- Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, Санкт-Петербург;
- Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург;
- Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского, Москва;
- Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии, Москва;
- Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины, Новосибирская область;
- Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики» Сибирского отделения РАН, Новосибирская область;
- Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутская область.
Нет комментариев
Комментариев: