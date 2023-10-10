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Челябинское УФАС признало...

Челябинское УФАС признало картельный сговор в действиях поставщиков лекарств

10.10.2023
11:37
Артем Косенок
В Челябинске региональное УФАС заподозрило три компании в сговоре на торгах на поставку лекарственных средств. Признаки картеля были обнаружены в действиях ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм».
Фото: pch.vector/ru.freepik.com

Челябинское УФАС России вынесло решение о признании в действиях ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм» нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В декабре 2022 года региональное УФАС сообщало, что компании в 2019–2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Закупки проводились различными заказчиками на территории 20 регионов страны по законодательству о контрактной системе. Также сообщалось, что под подозрением надзорного органа оказалась еще одна компания — ООО «Рифарм М».

Для заключения контрактов по наиболее минимальным ценам компании использовали модель поведения на торгах – «единственный победитель». Согласно ей, участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем. Такая модель поведения при отсутствии в закупках других участников торгов приводила к поддержанию цены контрактов из-за минимального снижения стоимости — всего до 1%.

При проведении внеплановой проверки сотрудники надзорного органа обнаружили на рабочих столах сотрудников одной организации документы, связанные с деятельностью конкурентов. Кроме того, участники картеля использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Также установлено, что компании использовали единую инфраструктуру для оформления сертификатов электронной подписи для дальнейшего участия в торгах.

Общая сумма начальных цен контрактов составила 19 млн руб. За нарушение требований закона о защите конкуренции участников картеля привлекут к административной ответственности.

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