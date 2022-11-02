Через две недели стартует сбор заявок на участие в премии «Платиновая унция» 

Главные изменения конкурса

Состав номинаций «Платиновой унции» 2022 года скорректирован: появились новые подноминации, которые позволят объективно оценить деятельность не только крупных компаний федерального значения, но и влияние на рынок регионального бизнеса.

В подноминации «Производитель ЛС» (категория «Компания года») будет отмечен крупнейший производитель, а также нишевой и специализированный производитель.

В номинации «Аптечная сеть года» федеральные и региональные АС будут номинироваться в разных подноминациях.

«В условиях высокой концентрации крупных компаний на рынке, у нишевых и компаний среднего размера ранее практически не было шанса быть замеченными экспертами премии», — прокомментировал председатель организационного комитета .

Теперь региональные компании получают дополнительную возможность претендовать на звание лучших в своих категориях.

«В остальном номинации остаются без изменений. Будут определены победители в 17 номинациях», — сообщил .

Об основных трендах фармацевтического рынка по итогам 9 месяцев 2022 года в ходе пресс-конференции рассказали представители аналитических компаний, входящих в организационный комитет конкурса.

По оценке DSM Group динамика фармрынка по итогам 9 месяцев 2022 года составила 13% в рублевом выражении. Аналитики отмечают смещение фокуса госзакупок (+29% в 2021 году против +4% в текущем) в сторону аптечного сегмента (+18%).

Перечисляя факторы, влияющие на рост рынка в рублях, директор отдела стратегических исследований DSM Group отметила, что спрос на препараты в январе-феврале текущего года диктовал COVID19. Далее, после введения санкций, возник ажиотажный спрос на дорогостоящие препараты против системных заболеваний, которые применяются длительным курсом. Летом рынок вернулся к показателям 2021 года.

По прогнозам DSM Group по итогам года ожидается прирост рынка на 15% в денежном выражении. Роста рынка в упаковках аналитики не наблюдают.

Генеральный директор компании AlphaRM представила рейтинги компаний и препаратов, демонстрирующих заметный прирост.

В TOP5 корпораций вошли:

Novartis,

«Фармстандарт»,

Bayer,

Sanofi,

НИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи РАМН.

Фармстандарт прибавил в рейтинге три позиции по сравнению с 2021 годом, а НИИЭМ им.Н.Ф.Гамалеи РАМН наоборот спустился на 4 строчки вниз.

TOP5 нишевых корпораций (оборот менее 5 млрд руб.):

«Инфамед К»,

«Ромфарм Компани»,

«Авексима»,

«Босналек»,

«Биомарин».

В лидерах среди аптечных сетей:

«Ригла»,

«Апрель»,

«Имплозия»,

«Планета здоровья»,

«Эрка&МЗ».

Среди рецептурных препаратов на первую строчку рейтинга поднялся «Эликвис» (Pfizer), «Ксарелто» (Bayer) уступил ему, просев на 11% в рублевом выражении. Далее следуют «Мексидол» (НПК Фармасофт), «Конкор» («МеркКГаА»), «Фемостон» (Abbott).

TOP5 безрецептурных ЛС:

«Арбидол» («Отисифарм»),

«Детралекс» (Servier),

«Ингавирин» («Валента фармацевтика»),

«Нурофен» («Рекитт Бенкизер»),

«Пенталгин» («Отисифарм»).

В рейтингах корпораций по абсолютному приросту на розничном рынке TOP5 выглядит так:

Stada — абсолютный прирост 5,35 млрд руб.,

«Фармстандарт» — 4,31 ,

«Отисифарм» — 4,29,

«Солофарм» — 4,14,

«Вертекс» — 3,59.

В государственном сегменте:

AstraZeneca — 11,76,

«Рош» — 11,68,

Novartis — 10,68,

Takeda — 9,19,

MSD — 7,30.



«Судя по рейтингам, ситуация достаточно стабильна, — говорит — На данный момент из топ-100 мировых фармацевтических компаний пока ни одна рынок не покинула. Однако снижается маркетинговая активность – меньше рекламы и продвижения, это сказывается на динамике рынка».

Визиты Face to face

Содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России рассказал об активности компаний в продвижении лекарственных препаратов.

По данным, приведенным экспертом, растет доля личных визитов (face to face) — 72% против 67% в прошлом году. Демонстрируют прирост и оффлайн мероприятия (конференции): +38% во втором квартале 2022 года по сравнению с первым кварталом.

Онлайн активности сокращаются — на 14% (второй квартал к первому), удаленные визиты -31%. В аптеках схожая ситуация, на 23% сократились онлайн-мероприятия, рассылки — 8%.

также отметил, что по суммарным показателям динамики активности мультинациональные компании сейчас переместились в конец рейтинга. «Это говорит не об уходе, а скорее об их корректировке присутствия на рынке», — отметил он.

Как изменились поставки

За 9 месяцев 2022 в Россию завезено 15 тысяч тонн субстанций — это практически годовой объем потребности фармрынка в 2019 году, рассказал директор по развитию компании RNC Pharma .

При этом в финансовом выражении рынок практически не растет — 149 млрд рублей против 145 млрд руб. в прошлом году.

Произошло перераспределение поставок. В лидерах по динамике поставок: Дания, Сингапур, Чехия, Турция, Узбекистан. Поставки из США, Грузии, Бельгии, Таиланда, Люксембурга значительно снизились.

«Поставки не прекращаются, — отметил эксперт, — идет переключение на другие регионы, меняется логистика».

Говоря о ценах на сырье, эксперт отметил, что в связи с ревальвацией (укреплением) рубля по итогам 9 месяцев 2022 года цены на сырье сократились на 2%.

Однако он отметил, что падения цен на лекарства не происходит из-за роста затрат на логистику, страхование. Кроме того, компаниям необходимо получать новые регистрационные удостоверения в связи с изменением поставщиков.

О «Платиновой унции»

Открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармрынка. Он учрежден в 1999 году, впервые премия была вручена в 2000 году. Из года в год церемония собирает представителей отрасли, власти и научного сообщества. В экспертный совет премии входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих отраслевых изданий.

Номинации и подноминации «Платиновой унции» по итогам 2022 года:

Вектор года

Проект года (на основании заявки)

Бизнес-проект

Социальный проект

Digital-проект

Динамика года (вводится на 2-ом этапе голосования)

Компания (поставки в коммерческий сектор)

Компания (поставки в государственный сектор)

Препарат (государственный сектор)

Препарат (розничный сегмент)

Лонч года

Препарат года

Рецептурный препарат

Безрецептурный препарат

Компания года

Производитель ЛС

Крупнейшие производители (нововведение)

Нишевые и специализированные производители(нововведение)

Дистрибьютор ЛС

E-commerce

Аптечная сеть года

Федеральная аптечная сеть (нововведение)

Региональная аптечная сеть(нововведение)

Сделка года (вводится на II этапе голосования)

+ специальные номинации

Тайминг «Платиновой унции»

Сбор заявок на участие в конкурсе «Платиновая унция» и первый этап голосования продлятся с 14 ноября по 10 февраля 2023 года.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявку в одну из трех заявочных номинаций до 10 февраля 2023 года.

Критерии отбора номинантов прописаны в положении конкурса, с которым можно ознакомиться на «Платиновой унции». Там же можно подать заявку на участие в конкурсе.

В этот же период экспертный совет «Платиновой унции» отберет номинантов в остальных категориях.

При голосовании эксперты будут ориентироваться на данные, предоставленные аналитическими компаниями, главы которых входят в организационный комитет конкурса: IQVIA, DSM group, AlphaRM, RNC Pharma и Ipsos Healthcare.

Новшество конкурса «Ассистентская служба» для экспертного совета. Как рассказали в коммуникационном агентстве RX Сode, она персонально поможет любому участнику экспертного совета на каждом этапе конкурса.

«Служба своевременно напомнит, когда необходимо проголосовать. «Личный ассистент» предоставит эксперту доступ к онлайн голосованию и поможет, если пароль утерян. Все участники экспертного совета подключаются к службе автоматически», — отметили в компании.

Заседание организационного комитета, посвященное итогам первого этапа голосования, запланировано на середину февраля 2023 года. Оргкомитет конкурса определит предварительных номинантов. Списки будут опубликованы «ФВ».

Второй этап голосования начнется 20 февраля 2023 года и продлится до 31 марта, после чего результаты конкурса будут отправлены на аудит.

Официальный аудитор «Платиновой унции – 2022» — «Группа компаний Б1» — правопреемник многолетнего аудитора конкурса компании EY.

Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 20 апреля 2023 года.

Члены организационного комитета:

— основатель конкурса и председатель организационного комитета

— содиректор направления Healthcare компании Ipsos в России

Анастасия Круглова — генеральный̆ менеджер компании IQVIA

— генеральный директор компании Alpha Research & Marketing

Сергей Шуляк — генеральный директор DSM Group

— директор по развитию компании RNC Pharma

— главный̆ редактор объединенной редакции газет «Фармацевтический вестник» и «Медицинский вестник» и журнала «Аптекарь. Объемный взгляд на профессию»

Исполнительная дирекция конкурса:

ООО «Эр Экс Код Диджитал», в лице генерального директора Дениса Вязникова.

Организатор церемонии награждения:

ООО «Бионика Медиа» в лице генерального директора Ольги Горяиновой.