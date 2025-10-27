«Честный знак» обещает расширить перечень поставщиков модулей проверки маркировки

В начале октября Минпромторг России утвердил требования к техническим средствам получения информации о товаре (ТС ПИоТ) – программным и программно-аппаратным решениям, работающим в связке с контрольно-кассовой техникой (ККТ). Эти средства предназначены для сбора и передачи данных о маркированных товарах, подлежащих обязательной идентификации.

Программные комплексы ТС ПИоТ будут отвечать за связь кассового программного обеспечения с «Честным знаком». Модули должны быть установлены у всех участников рынка с 7 января 2026 года. Реестр ТС ПИоТ опубликован на сайте «Честного знака».

С их помощью будут передаваться данные о состоянии работы в ГИС МТ, контролироваться работоспособность компонентов кассовой зоны, корректность распознавания кодов маркировки, а также блокироваться продажа товаров, запрещенных к реализации на основании данных системы маркировки.

«Цель внедрения ТС ПИоТ – через защищенный канал связи между кассой и системой маркировки «Честный знак» обеспечить прозрачность цепочек поставок и гарантировать, что в ней фиксируются все операции с маркированными товарами. Защитить потребителя и бизнес от непреднамеренных ошибок», — уточнили в пресс-службе ЦРПТ.

В реестре поставщиков модулей пока значится только одна компания — АО «Единая сервисная платформа».

«Мы ожидаем пополнение реестра, ведем работу с другими потенциальными поставщиками, чьи решения сейчас проходят процедуру проверки. Наша задача — обеспечить рынок достаточным выбором проверенных и качественных решений, таким образом, текущая ситуация с одним поставщиком — временная», — пояснили в пресс-службе ЦРПТ.

Первые сертифицированные модули совместимы с конкретными моделями ККТ. Но и здесь ситуация будет меняться в интересах пользователей, уверяют в пресс-службе оператора системы маркировки.

«Работа с разными ККТ ведется. В настоящее время на проверке совместимости находятся модули от других разработчиков, которые работают с иными моделями контрольно-кассовой техники. Наша прямая задача — добиться того, чтобы в реестре присутствовали решения, покрывающие все модели ККТ из реестра ФНС, работающие с маркированной продукцией и представленные на рынке, включая те, что используются в аптечных сетях», — сообщили в ЦРПТ.

Оператор уточнил, что главный принцип внедрения модулей — прозрачность.

«Такой поэтапный подход позволяет иметь четкий и публичный перечень совместимого оборудования. Это дает бизнесу, в том числе аптекам, возможность заранее и взвешенно спланировать необходимые обновления, не дожидаясь последнего момента», — сказали в пресс-службе.

Оператором будут поддерживаться старые механизмы работы с разрешительным режимом, пока добросовестные участники полностью не перейдут на новые схемы работы, пообещали в ЦРПТ.