Чистая прибыль J&J в чертвертом квартале выросла на 28%

Johnson & Johnson опубликовала финансовый отчет за IV квартал и полный 2023 год.

Согласно представленным данным, в IV квартале компания увеличила свои продажи на 7,3%, что принесло ей 21,4 млрд долл. Величина чистой прибыли на одну акцию также показала рост в последнем квартале 2023 года на 39,3%, составив 1,70 долл. Квартальная чистая прибыль J&J тоже выросла на 28% в годовом исчислении до 4,1 млрд долл.

За весь 2023 год объем продаж достиг отметки в 85,2 млрд долл. Это на 6,5% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль в расчете на акцию за весь год снизилась на 15,3% до 5,20 долл. в связи с расходами по судебным разбирательствам, связанным с содержанием талька в детских присыпках производителя, а также отделения от компании подразделения по охране здоровья потребителей. Кроме того, годовая чистая прибыль J&J показала падение на 18,6% до 13,3 млрд долл. Общий чистый убыток за 2023 год компании — 68 млн долл.

Фармгигант в 2024 году прогнозирует чистую прибыль на акцию на уровне 10,55—10,75 долл. Ожидается, что операционная выручка вырастет на 5—6%, что предполагает увеличение объема годовых доходов до 88,2—89 млрд долл.

Продажи фармацевтического сегмента компании принесли компании в 2023 году 13,72 млрд долл., показав рост на 4,2%. Самыми продаваемыми препаратами стали в прошлом году Darzalex (daratumumab), показанный для лечения множественной миеломы и AL-амилоидозы, и Stelara от болезни Крона. На их долю в 2023 году пришлось 9,7 млрд долл. и 10,8 млрд долл. соответственно.