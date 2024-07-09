Что такое ботулизм и чем он опасен

Ботулизм вызывают экзотоксины, которые в определенных условиях вырабатывает анаэробная бактерия Clostridium botulinum. Споры Cl. botulinum широко распространены и чрезвычайно устойчивы, но ботулинический токсин вырабатывается только после попадания спор в благоприятные условия и прорастания в вегетативную форму, которая в анаэробных условиях способна к размножению. Ботулотоксины входят в число самых сильных из известных на сегодняшний день веществ смертельного действия.

Ботулотоксин может попасть в организм в уже готовом виде или же вырабатываться in vivo. По способу попадания уже образовавшегося нейротоксина можно выделить пищевой, ятрогенный и ингаляционный ботулизм. Кроме того, ботулотоксин может образовываться в организме после попадания спор Cl. botulinum. В таком случае может возникнуть раневой, детский или кишечный ботулизм взрослых.

Чем лечат ботулизм

Пока единственный метод лечения ботулизма – это введение ботулинического анатоксина. Кроме того, в США для лечения детского ботулизма используется человеческий противоботулинический иммуноглобулин.

Разработки и доклинические исследования специфических моноклональных антител против различных типов ботулотоксина проводятся с начала 2000-х. В США уже завершились ранние фазы клинических исследований моноклональных антител против ботулинических токсинов С, D и E. В конце июня Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований однодоменного антитела, предназначенного для экстренной профилактики и лечения ботулизма, вызванного нейротоксином типа А.

Что такое ботулизм, каковы первые признаки инфекции и какие виды заболевания бывают, читайте в материале «Что такое ботулизм. Виды заболевания и необходимое лечение» в «ФВ» № 16 (1145) от 09.07.2024.