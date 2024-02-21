Daichii Sankyo вложит 1 млрд евро в создание инновационного центра в Германии

Daiichi Sankyo инвестирует 1 млрд евро в создание международного инновационного центра на базе своего R&D подразделения, расположенного в немецком городе Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм. Об этом японская фармацевтическая компания заявила в своем пресс-релизе.

Благодаря проекту к 2030 году будет создано 350 новых рабочих мест. Компания планирует использовать инновационный центр для разработки новых препаратов для лечения раковых заболеваний, в том числе конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC).

Центр разработки с более чем 60-летней историей в Пфаффенхофене-ан-дер-Ильм занимается созданием и производством лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, в частности здесь выпускаются эдоксабан от тромбоэмболии легочной артерии и олмесартан, применяемый при гипертонии. Завод выпускает как активные фармацевтические ингредиенты, так и твердые лекарственные формы (таблетки и капсулы, покрытые пленочной оболочкой), которые Daiichi поставляет более чем в 50 стран мира.

Daichii планирует увеличить местные производственные мощности, улучшить систему контроля качества и логистику предприятия, а также подключить больше возобновляемых источников энергии благодаря капиталовложениям.

В последние годы сфера разработки ADC все чаще становится главной повесткой в фармацевтической отрасли, привлекая все больше инвестиций. В октябре прошлого года MSD (в США и Канаде — Merck&Co) заключила соглашение с Daiichi Sankyo на сумму 5,5 млрд долл. о совместной разработке трех кандидатных препаратов класса ADC от рака с потенциалом увеличения стоимости сделки до 22 млрд долл. в зависимости от успеха лекарств.