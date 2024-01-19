Daiichi Sankyo отстояла патентные права на конъюгат антитело-лекарственное средство

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) признало недействительными все заявления Seagen о нарушении ее патента на технологию синтеза конъюгатов антитело-лекарственное средство (ADC). Об этом говорится на сайте японской фармацевтической компании Daiichi Sankyo, против которой были выдвинуты обвинения в отношении интеллектуальных прав.

В декабре 2020 года Daiichi подала иск против Seagen, в котором оспаривалась патентоспособность некоторых пунктов патента № 10 808 039. В нем описывается технология Seagen по соединению цитотоксина auristatin к антителам с помощью различных связывающих молекул. USPTO удовлетворил ходатайство в апреле 2022 года.

В 2020 году японский производитель заключил соглашение с AstraZeneca о совместной работе над разработкой и исследованием противоопухолевого препарата Enhertu (trastuzumab deruxtecan). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило несколько показаний лекарственного средства, разрешив его применение для лечения рака молочной железы, аденокарциномы пищевода и немелкоклеточного рака легких.

В апреле 2022 года присяжные окружного суда США Восточного округа штата Техас постановили, что Enhertu нарушает патент Seagen, и назначили выплату компенсации в размере 41,8 млн долл. В октябре 2023 года суд также предписал Daiichi выплатить Seagen роялти с продаж препарата в размере 8% до 4 ноября 2024 года. Японская компания заявила, что будет защищать права на свой препарат и оспаривать решение суда.



В прошлом месяце Pfizer получила разрешение от антимонопольного органа США на проведение процедуры поглощения Seagen. Стоимость приобретения составила 43 млрд долл.