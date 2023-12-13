Антимонопольная комиссия одобрила сделку Pfizer по приобретению Seagen за 43 млрд долларов

Pfizer получила одобрение от Федеральной торговой комиссии (FTC) США на сделку по приобретению производителя противоопухолевых препаратов Seagen за 43 млрд долл. Как говорится в официальном пресс-релизе компании, Pfizer планирует завершить процедуру слияния 14 декабря, через девять месяцев после заключения сделки.

Для разрешения противоречий, возникших с антимонопольным органом, компания решила предоставить Американской ассоциации по изучению рака (AACR) права на роялти от продаж лекарственного средства Bavencio. Препарат предназначен для лечения карциномы Меркеля, рака мочевого пузыря и почечно-клеточного рака.

Также фармацевтическая компания заявила о создании нового онкологического подразделения в начале следующего года, которое займется научно-исследовательской и коммерческой деятельностью, связанной с препаратами от рака.

Кроме того, американский производитель лекарств реструктуризирует свое предприятие по коммерческой реализации неонкологических препаратов. Организация будет разделена на два подразделения, одно из которых сосредоточится на продажах неонкологической продукции Pfizer в США, в то время как второму будет вверена торговля товарами в других странах мира.

Компания также заявила об уходе в отставку коммерческого директора Анджелы Хванг, проработавшей в Pfizer 27 лет.

Европейская комиссия одобрила поглощение компании Seagen в октябре в результате проведенного анализа рынка. Чиновники заявили, что соглашение не вызывает опасений в связи с монополизацией рынка и не окажет негативного влияния на цены на лекарства.