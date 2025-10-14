Новости
Депутат Айрат Фаррахов призвал делить упаковки лекарств

Эксклюзив
14.10.2025
15:38
ОльгаКоберник
Депутат Айрат Фаррахов считает, что розничный и госпитальный сегменты должны постепенно уходить от применения лекарственных средств упаковками. Это сэкономит средства бюджета и граждан и сделает систему лекарственного обеспечения эффективной. Производственные аптеки уже имеют право вскрывать упаковки препаратов, отметил депутат.
Айрат Фаррахов | Фото: Игорь Чунусов

Вектор развития фармрозницы должен лежать в отпуске штучного или курсового назначения для конкретного пациента, заявил в беседе с корреспондентом «ФВ» депутат Госдумы РФ, член комитета по охране здоровья Айрат Фаррахов. Маркировка не должна стать помехой для эффективного использования средств, поскольку она создана не для формального удобства, сказал депутат. Однако практических советов, как решить этот вопрос он не дал.

Аптеки не имеют права вскрывать заводские упаковки. «Только производственные аптеки имеют такую возможность. Пользуясь компетенциями рабочей группы по развитию аптечного изготовления, нужно обсуждать эту возможность для всего рынка», — сказал депутат. 

«В законодательстве России написано, что мы должны стремиться к максимально эффективному использованию бюджетных ресурсов. Но речь идет и о средствах граждан: когда человеку нужна таблетка от головной боли, то зачем покупать целую упаковку», — отметил Айрат Фаррахов.

Постепенный уход от реализации препаратов упаковками — важный тренд, который необходимо обсуждать на законодательном уровне.

«Это позволит крупным клиникам формировать листы назначений для пациентов индивидуально, будет ориентировать фармзаводы производить препараты в балк-формах, которые можно будет дешевле покупать», — объяснил депутат.

