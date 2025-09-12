PROекции будущегоБизнесАптекарь
Депутаты доработали проект...

Депутаты доработали проект закона о субсидировании закупок лекарств малоимущими гражданами

12.09.2025
16:13
Дина Коблова
Законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты для малоимущих граждан вновь внесен в Госдуму. В отличие от предыдущей версии, отклоненной из-за отсутствия заключения правительства, новый пакет документов включает требуемый отзыв.
Фото: 123rf.com

Депутаты предложили установить предельный уровень допустимых расходов гражданина на оплату лекарств из Перечня ЖНВЛП. Законопроект № 1014994-8 предполагает внесение изменений в закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Авторы предлагают дополнить закон статьей 50.1 «Субсидии на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств». Согласно ей на субсидии от государства имеют право пациенты, чьи расходы на жизненно важные препараты превышают 10% совокупного дохода (от трудовой, предпринимательской и иной деятельности). Для граждан с доходом ниже прожиточного минимума порог в 10% уменьшается на коэффициент отношения дохода к прожиточному минимуму.

При этом право на субсидию не будут иметь граждане, чей среднедушевой доход семьи или личный совокупный доход превышает втрое величину прожиточного минимума в регионе их проживания.

В марте законопроект о субсидировании части расходов на жизненно важные препараты уже был внесен в Госдуму. Документ отклонили: изменения требовали средств из федерального бюджета, а такие законопроекты могут быть внесены только при наличии заключения правительства. К новому документу заключение правительства приложено.

Размер выплаты будет составлять разницу между фактическими расходами пациента на лекарства и установленным пределом в 10% от его дохода.

Субсидии предоставляются на основании заявления гражданина в уполномоченный орган исполнительной власти. Точный порядок подачи заявлений установит правительство. Выплата может производиться до покупки лекарств или в порядке компенсации.

Финансирование субсидий предполагается из федерального бюджета, но регионы и муниципалитеты смогут увеличить размер выплат за счет своих бюджетов.

В пояснительной записке к документу указано, что финансирование здравоохранения в нашей стране «не ждет развитие в ближайшие годы».

«Цены на лекарственные средства за 2024 год выросли на 12%, что выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 года в 9,07%», — пишут авторы законопроекта.

В случае утверждения документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru

