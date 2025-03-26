Депутаты предложили субсидировать закупку лекарств малоимущими гражданами

Депутаты внесли в Госдуму законопроект № 874389-8, которым предлагается внести изменения в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Авторы документа намерены установить предельный уровень допустимых расходов гражданина на оплату жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Субсидии планируют предоставлять пациенту в случае, если его расходы на оплату лекарств из Перечня ЖНВЛП превышают 10% его совокупного дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности. Исключение — если среднедушевой доход семьи или совокупный доход гражданина превышает втрое величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Если доход ниже прожиточного минимума, допустимая доля расходов снижается пропорционально. Компенсируется разница между фактическими расходами на лекарства и пределом в 10% от дохода.

Для получения субсидии лекарства должны входить в официальный Перечень ЖНВЛП и назначены врачом или фельдшером. Пациент должен подать заявление, форму и порядок подачи которого утвердит правительство. Субсидия может быть предварительной (начисляется до покупки препаратов) и компенсационной (если пациент уже купил лекарства за свой счет).

Субсидии не предоставляются иностранным гражданам, если международными договорами России это не предусмотрено.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что финансирование здравоохранения в стране, согласно прогнозам финансово-экономического и социального блоков правительства, не ждет развитие в ближайшие годы.

«Цены на лекарственные средства за 2024 год выросли на 12%, что выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 год в 9,07%», — указано в пояснительной записке.

В случае утверждения законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.