Депутаты предложили Минздраву сделать вакцинацию от аллергии бесплатной

Депутаты партии «Новые люди» направили запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением о включении новой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов, предоставляемых по ОМС, сообщили в telegram-канале партии.

«Вакцина должна быть бесплатной, а вакцинация — строго добровольной. Никаких принуждений, как это было в эпоху COVID-19», — указано в сообщении партии.

Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире.

Клинисследования вакцины начались осенью 2024 года. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что вакцина доказала свою безопасность в ходе доклинических исследований. Испытания показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена. Сейчас завершается II фаза клинических исследований препарата.