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Депутаты предложили Минздраву...

Депутаты предложили Минздраву сделать вакцинацию от аллергии бесплатной

06.05.2025
12:48
Дина Коблова
Депутаты партии «Новые люди» предложили Минздраву добавить новую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов по ОМС. В своем обращении партия подчеркнула, что вакцинация должна оставаться добровольной, избегая практики принуждения, как во время пандемии коронавируса.
Фото: 123rf.com

Депутаты партии «Новые люди» направили запрос министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением о включении новой российской вакцины от аллергии на пыльцу березы в перечень бесплатных препаратов, предоставляемых по ОМС, сообщили в telegram-канале партии.

«Вакцина должна быть бесплатной, а вакцинация — строго добровольной. Никаких принуждений, как это было в эпоху COVID-19», — указано в сообщении партии.

Речь идет о вакцине против сезонного поллиноза и перекрестной пищевой аллергии. Как сообщила в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева, это единственный подобный препарат в мире.

Клинисследования вакцины начались осенью 2024 года. Предполагается, что в гражданский оборот вакцина поступит в 2026 году.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что вакцина доказала свою безопасность в ходе доклинических исследований. Испытания показали ее высокую иммуногенность, выработку антител, которые защищают от аллергена. Сейчас завершается II фаза клинических исследований препарата.

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