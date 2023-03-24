Динамика развития розницы e-com показала худший результат за два года

Суммарный рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам 2022 года достигал 294,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно показателей 2021 года зафиксирована на отметке 40,3% – показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 года. На тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Об этом сообщили аналитики компании RNC Pharma.

Интересно, что результаты работы участников канала e-com в 2022 году сильно различались в поквартальном разрезе. Если в ажиотажном I квартале продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.

По мнению аналитиков, сокращение темпов развития к концу года обусловлено целым рядом факторов. В их числе общее снижение активности потребителей за счет падения доходов, уменьшение и перераспределение объемов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей.

Многие возлагали надежды на старт онлайн-продажи Rx-препаратов. Однако когда были обнародованы параметры пилотного проекта, стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Сам пилот, как отмечают в RNC Pharma, старт которого должен был состояться с 1 марта, произошел только на бумаге. Для запуска процесса в регионах не был сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в онлайн отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте участники рынка будут участвовать.

В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 года достигла рекордных 16,5%. Впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счет относительно низкой активности офлайн-канала. Динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, по итогам 2022 года составляла 260,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме онлайн-канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, а средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.

Темпы роста продаж топовых компаний куда скромнее, чем в 2021 году. Двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в онлайн-канале выросли в 2,6 раза. Однако тут надо иметь в виду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития: в 2022 году сеть выросла более чем на 2,3 тыс. точек. Сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в онлайне.

Так, «Аптека.ру» по итогам 2022 года продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» – на 48%, а «АСНА» – на 62%. Все эти компании в прошлом году серьезно расширили свой количественный состав, причем даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединенных аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, отмечают аналитики. После очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в IV квартале 2022 года даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 года «Имплозия»: оборот онлайн-проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).

TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 г.**

№ Компания* Центральный офис Объем валовых продаж e-com в 2022, млрд руб. Прирост продаж относительно 2021, %, руб. Доля1 в рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб. 1 Аптека.Ру Новосибирск 73,4 24 4,1 2 Ригла Москва 25,3 50 1,4 3 Еаптека Москва 23,9 78 1,3 4 Апрель Краснодар 15,0 158 0,8 5 АСНА Москва 14,9 62 0,8 6 Неофарм Москва 13,7 54 0,8 7 Здравсити Москва 13,4 48 0,8 8 ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья Новосибирск 13,0 87 0,7 9 ИРИС Москва 12,2 28 0,7 10 Ютека Москва 7,9 - 0,4 11 Аптечная сеть 36,6 Москва 7,7 85 0,4 12 Фармленд Уфа 7,2 44 0,4 13 Здоров.ру Москва 6,8 48 0,4 14 Планета Здоровья2 Пермь 6,4 43 0,4 15 Вита (Самара) Самара 6,3 12 0,4 16 Монастырев.рф Владивосток 5,6 17 0,3 17 Имплозия2 Самара 3,6 -5 0,2 18 Ваша № 1 Москва 1,8 51 0,1 19 Аптека25.рф Владивосток 1,6 24 0,1 20 Алоэ (ранее Эдифарм) С.-Петербург 0,5 - 0,03 1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ 2 — экспертная оценка Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей

* в числе представителей сегмента e-com мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, в данные объемы не входят: выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики

** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных