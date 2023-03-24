Динамика развития розницы e-com показала худший результат за два года
Динамика развития сегмента e-com российской розницы в конце 2022 года показала худший результат за два года. По итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне 18,7%.
Суммарный рублевый объем продаж/бронирования продукции аптечного ассортимента (ЛП + парафармацевтика) в рамках онлайн-канала фармрынка России по итогам 2022 года достигал 294,6 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС). Рублевая динамика относительно показателей 2021 года зафиксирована на отметке 40,3% – показатель заметно хуже, чем фиксировалось по итогам 2021 года. На тот момент динамика вплотную приблизилась к 53%. Об этом сообщили аналитики компании RNC Pharma.
Интересно, что результаты работы участников канала e-com в 2022 году сильно различались в поквартальном разрезе. Если в ажиотажном I квартале продажи демонстрировали долгосрочный показатель прироста на уровне практически 70%, то по итогам IV квартала динамика была зафиксирована на уровне уже только 18,7%.
По мнению аналитиков, сокращение темпов развития к концу года обусловлено целым рядом факторов. В их числе общее снижение активности потребителей за счет падения доходов, уменьшение и перераспределение объемов продвижения со стороны производителей. Но ощущается на рынке и общее понижение градуса интереса к вложениям в сегмент со стороны ряда игроков как из числа агрегаторов, так и со стороны крупных аптечных сетей.
Многие возлагали надежды на старт онлайн-продажи Rx-препаратов. Однако когда были обнародованы параметры пилотного проекта, стало ясно, что на быстрый запуск полноформатной деятельности в отношении рецептурного ассортимента рассчитывать не приходится. Сам пилот, как отмечают в RNC Pharma, старт которого должен был состояться с 1 марта, произошел только на бумаге. Для запуска процесса в регионах не был сформирован целый ряд административных процедур. В подобных условиях приоритетность инвестиций в онлайн отходит на второй, если не на третий план. Хотя в пилотном проекте участники рынка будут участвовать.
В общем объеме российской фармрозницы, включая продажи парафармацевтики, доля канала электронной коммерции по итогам 2022 года достигла рекордных 16,5%. Впрочем, этот максимум был достигнут прежде всего за счет относительно низкой активности офлайн-канала. Динамика по последнему в анализируемом периоде была примерно втрое ниже, чем в e-com. Суммарная выручка организаций, вошедших в TOP20, по итогам 2022 года составляла 260,5 млрд руб. (в ценах конечного потребления, включая НДС), в общем объеме онлайн-канала топовые организации занимают в сумме порядка 88,4%, а средние показатели прироста в двадцатке выше средних показателей.
Темпы роста продаж топовых компаний куда скромнее, чем в 2021 году. Двузначную динамику в рейтинге демонстрирует только «Апрель», за год продажи компании в онлайн-канале выросли в 2,6 раза. Однако тут надо иметь в виду, что это в первую очередь результат активного экспансивного развития: в 2022 году сеть выросла более чем на 2,3 тыс. точек. Сопоставимыми темпами в анализируемом периоде развивались разве что представители ассоциативного формата. Но там показатели прироста общего количества участников уже не обеспечивают столь высоких темпов роста продаж в онлайне.
Так, «Аптека.ру» по итогам 2022 года продемонстрировала прирост на уровне 24%, «Здравсити» – на 48%, а «АСНА» – на 62%. Все эти компании в прошлом году серьезно расширили свой количественный состав, причем даже для сопоставимых по формату организаций прямой корреляции между количеством присоединенных аптек и темпами роста не наблюдалось. Да и тренд безудержного роста инфраструктурной составляющей в осенне-зимний период был несколько скорректирован, отмечают аналитики. После очень активного развития в весенне-летний период к концу года темпы роста сократились, а «Аптека.ру» в IV квартале 2022 года даже «похудела» на несколько сотен организаций. Минимальную динамику в топе продемонстрировала по итогам 2022 года «Имплозия»: оборот онлайн-проекта компании потерял за год порядка 5% (в рублях).
TOP20 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам 2023 г.**
|
№
|
Компания*
|
Центральный офис
|
Объем валовых продаж e-com в 2022, млрд руб.
|
Прирост продаж относительно 2021, %, руб.
|
Доля1 в рознично-коммерческом сегменте фармрынка (ЛП + не ЛП) по итогам 2022, %, руб.
|
1
|
Аптека.Ру
|
Новосибирск
|
73,4
|
24
|
4,1
|
2
|
Ригла
|
Москва
|
25,3
|
50
|
1,4
|
3
|
Еаптека
|
Москва
|
23,9
|
78
|
1,3
|
4
|
Апрель
|
Краснодар
|
15,0
|
158
|
0,8
|
5
|
АСНА
|
Москва
|
14,9
|
62
|
0,8
|
6
|
Неофарм
|
Москва
|
13,7
|
54
|
0,8
|
7
|
Здравсити
|
Москва
|
13,4
|
48
|
0,8
|
8
|
ОАС Эркафарм и Мелодия Здоровья
|
Новосибирск
|
13,0
|
87
|
0,7
|
9
|
ИРИС
|
Москва
|
12,2
|
28
|
0,7
|
10
|
Ютека
|
Москва
|
7,9
|
-
|
0,4
|
11
|
Аптечная сеть 36,6
|
Москва
|
7,7
|
85
|
0,4
|
12
|
Фармленд
|
Уфа
|
7,2
|
44
|
0,4
|
13
|
Здоров.ру
|
Москва
|
6,8
|
48
|
0,4
|
14
|
Планета Здоровья2
|
Пермь
|
6,4
|
43
|
0,4
|
15
|
Вита (Самара)
|
Самара
|
6,3
|
12
|
0,4
|
16
|
Монастырев.рф
|
Владивосток
|
5,6
|
17
|
0,3
|
17
|
Имплозия2
|
Самара
|
3,6
|
-5
|
0,2
|
18
|
Ваша № 1
|
Москва
|
1,8
|
51
|
0,1
|
19
|
Аптека25.рф
|
Владивосток
|
1,6
|
24
|
0,1
|
20
|
Алоэ (ранее Эдифарм)
|
С.-Петербург
|
0,5
|
-
|
0,03
|
1 — доля рассчитана от суммарного объема коммерческого розничного рынка ЛП и парафармацевтики РФ
|
2 — экспертная оценка
|
Источник RNC Pharma: Рейтинг российских аптечных сетей
* в числе представителей сегмента e-com мы учитываем только организации, в которых в качестве базового ассортимента представлена лекарственная продукция, в данные объемы не входят: выручка представителей серого онлайн-бизнеса, связанного с поставками в Россию оригинальных препаратов из других стран, и сервисы, продающие не зарегистрированные в России дженерики
** в рейтинг не включена компания ozon.ru по причине отказа предоставления необходимых для расчета данных
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