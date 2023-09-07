Директора Петербургского НИИ вакцин и сывороток уволили после подозрения в коррупции

ФМБА провело плановую проверку в сфере противодействия коррупции в петербургском НИИ вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России. В ходе проверки были выявлены нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. За допущенные нарушения 4 сентября директор НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин был уволен. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА в telegram-канале.

ФМБА передало полученные материалы на проверку в правоохранительные органы для их правовой оценки. Сегодня, 7 сентября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что директор петербургского НИИ вакцин и сывороток пропал в Москве. По данным собеседника агентства, накануне в полицию столицы обратилась дочь Трухина и заявила о его пропаже.

В ноябре 2022 года суд в Санкт-Петербурге арестовал заместителя директора петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России Андрея Васильева. Следствие считает, что он, будучи председателем единой комиссии по осуществлению закупок НИИ, получил от заместителя генерального директора одной из компаний взятку. Он должен был обеспечить победу фирмы в заключении госконтракта на 150 млн руб. Общая сумма взятки составила не менее 30 млн руб.