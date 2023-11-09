Лента новостейГазетаДокументыФармкружокКалендарь событий
Зарегистрироваться
ГлавнаяНовостиРегуляторика
Для авансированных контрактов...

Для авансированных контрактов планируют ввести обеспечение банковскими гарантиями

09.11.2023
16:33
Артем Косенок
Таисия Кубрина
Обеспечение банковскими гарантиями планируют ввести для авансированных контрактов. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Фото: freepik/ru.freepik.com

В Госдуму внесен законопроект, который планирует ввести обеспечение банковскими гарантиями для авансированных контрактов. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу выявлен правовой пробел в обеспечении поставщиками поставок по госконтрактам. Проблема обозначилась для контрактов с казначейским сопровождением и возможностью авансирования до 50%. Предоставление подрядчиком обеспечения исполнения по таким контрактам покрывает лишь незначительную часть авансового платежа, отмечают разработчики законопроекта.

При расторжении контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика возникает риск невозврата подрядчиком неотработанного аванса при неисполнении им обязательств. А отсутствие обеспечения авансового платежа в виде независимой гарантии приводит к невозможности возврата неотработанного авансового платежа по расторгнутому контракту. Это в свою очередь потенциально повысит расходы соответствующих бюджетов, так как отсутствует механизм быстрого возврата средств для осуществления новой закупки. 

В свою очередь, право заказчика установить размер независимой гарантии в размере авансового платежа при условии казначейского сопровождения контракта минимизирует такие риски, отмечается в записке.    

Ранее Минфин предложил продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%. Эта норма будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Новости
РегуляторикаПроизводствоРозницаДистрибуцияКарьера
Видео
ИнтервьюАктуальный репортажВебинарыФакультет
Газета
Оформить подпискуАрхив номеров
Фармкружок
ТренингиРейтинг провизоровАптекарьВебинары для фармацевтов
Справочники
КомпанииПерсоныДокументыСправочник лекарств
Рекламодателям
Реклама на сайтеРеклама в газетеПрезентация порталаКейсыЛоготипы портала
Контакты

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на портал Pharmvestnik.ru как на источник заимствования с обязательной гиперссылкой на сайт pharmvestnik.ru
«Политика конфиденциальности»
«Редакционная политика по размещению рекламных материалов»
«Основные виды деятельности компании»

Яндекс.Метрика
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.