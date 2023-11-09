Для авансированных контрактов планируют ввести обеспечение банковскими гарантиями

В Госдуму внесен законопроект, который планирует ввести обеспечение банковскими гарантиями для авансированных контрактов. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу выявлен правовой пробел в обеспечении поставщиками поставок по госконтрактам. Проблема обозначилась для контрактов с казначейским сопровождением и возможностью авансирования до 50%. Предоставление подрядчиком обеспечения исполнения по таким контрактам покрывает лишь незначительную часть авансового платежа, отмечают разработчики законопроекта.

При расторжении контракта в одностороннем порядке по инициативе заказчика возникает риск невозврата подрядчиком неотработанного аванса при неисполнении им обязательств. А отсутствие обеспечения авансового платежа в виде независимой гарантии приводит к невозможности возврата неотработанного авансового платежа по расторгнутому контракту. Это в свою очередь потенциально повысит расходы соответствующих бюджетов, так как отсутствует механизм быстрого возврата средств для осуществления новой закупки.

В свою очередь, право заказчика установить размер независимой гарантии в размере авансового платежа при условии казначейского сопровождения контракта минимизирует такие риски, отмечается в записке.

Ранее Минфин предложил продлить госзаказчикам право устанавливать аванс по контрактам на уровне до 50%. Эта норма будет действовать до 31 декабря 2024 года.