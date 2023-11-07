Минфин предложил продлить правила авансирования госконтрактов

Минфин предложил продлить на 2024 год право устанавливать авансовые платежи при заключении государственных (муниципальных) контрактов в размере до 50%. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Федеральные заказчики (включая их подведомственные организации) при этом должны предусматривать в своих контрактах положение об авансовых платежах в размере от 30—50%. При условии того, что соответствующие средства подлежат казначейскому сопровождению.

Документ также предлагает приостановить до 31 декабря 2024 года действие положений об авансировании государственных закупок, предусмотренных Положением о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденным Постановлением Правительства РФ ‎№ 1496 от 09.12.2017.

Региональным заказчикам рекомендовано установить такой же размер аванса при условии, что их закупки осуществляются за счет субсидий или межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта (или местному бюджету). Субсидии или трансферты должны быть при этом предназначены для софинансирования проектов капитального строительства. Документ здесь также устанавливает требование о казначейском сопровождении таких контрактов.

В пояснительной записке отмечается, что особый порядок вступления в силу документа необходим для ускорения применения норм, предусмотренных проектом постановления, ‎и реализации мероприятий, направленных на стабилизацию устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что правительство намерено продлить на 2024 год действие специального регулирования в сферах разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, госзакупок и субсидий. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.